Universidad
Luz verde del Consejo de Gobierno de la UEX a retribuciones adicionales a docentes e investigadores
La medida debe ser aprobada por el Consejo Social de la Universidad de Extremadura, que busca recompensar el esfuerzo del profesorado con complementos a la labor docente e investigadora, que se concederán por cinco y seis años respectivamente
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, la convocatoria de complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador para 2026, una propuesta que será remitida al Consejo Social.
De este modo, según señala la UEx en nota de prensa, se pretende incentivar y estimular la mejora continua de las actividades docente, investigadora, de desarrollo tecnológico y de transferencia de conocimiento y recompensar el esfuerzo continuado por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado.
Recuerda que la Ley Orgánica del Sistema Universitario determina que las Comunidades Autónomas pueden establecer retribuciones adicionales, ligadas a méritos individuales, para el personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios.
Dos modalidades
La convocatoria establece dos modalidades de complementos retributivos: de reconocimiento de la labor docente y de reconocimiento de la labor investigadora.
El complemento a la labor docente se concede para un periodo de cinco años. Tiene por objeto reconocer y estimular la calidad de la actividad docente del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, así como valorar las aportaciones innovadoras en la docencia universitaria y el esfuerzo continuado por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado.
El complemento destinado a reconocer la labor investigadora, para un periodo de seis años, se estructura en seis tramos progresivos, a los que se accede en función del número de periodos de investigación reconocidos. El investigador tiene que pertenecer a un grupo de investigación del SECTI (Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación) formalmente constituido.
Tanto el personal docente como investigador tiene un plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, para presentar la solicitud y la documentación requerida.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado un concurso de acceso a una plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.
