Dos meses “encerradas” por las borrascas: la apicultura extremeña alerta de una “catástrofe sin precedentes”

La Asociación Profesional de Apicultores Extremeños (Apaex) ha denunciado la “situación catastrófica” que atraviesan las explotaciones apícolas en Extremadura tras las continuas borrascas de enero y febrero, que han mantenido a las abejas durante dos meses sin poder salir al campo a buscar su alimento. El bloqueo de la actividad de pecoreo, explican, ha reducido la entrada de néctar y polen, base para sostener las colmenas en plena temporada.

En una nota, la organización ha cargado contra la “humillante cicatería” del Gobierno por excluir a más del 85% de los municipios extremeños del real decreto de medidas urgentes aprobado por el temporal. Apaex considera que esa exclusión carece de criterios técnicos claros y deja sin respaldo a buena parte de las zonas afectadas.

Según la asociación, los daños registrados en amplias áreas de la región son muy relevantes y la lluvia acumulada durante este periodo ha llegado a multiplicar por tres la media habitual de los mismos meses en los últimos años. Esa pluviometría, apuntan, ha dificultado el acceso a floraciones y ha debilitado el normal desarrollo de las colmenas.

Apaex ha trasladado la situación a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, mediante una carta en la que detalla pérdidas y daños y en la que advierte de una “catástrofe sin precedentes” para la apicultura profesional en la comunidad. El sector insiste en que el impacto no es puntual, sino acumulado, y amenaza la rentabilidad de la campaña.

En su petición, la asociación solicita que la Junta exija al Gobierno la revisión del real decreto para incorporar a los municipios afectados que han quedado fuera —“de la provincia de Badajoz y ninguno de Cáceres”, según Apaex— y reclama además una “evaluación rigurosa” de daños y zonas perjudicadas. El objetivo, subrayan, es que las medidas lleguen a quienes realmente han sufrido el temporal.

La organización también pide que la Junta active medidas con financiación propia, al considerar que, si no se adoptan decisiones, “la práctica totalidad del sector agrícola y ganadero extremeño quedaría marginado” por la falta de rigor de ambas administraciones. Apaex enmarca esta demanda en una respuesta extraordinaria para un episodio meteorológico que, dicen, ha alterado la actividad en el medio rural.

Falta de sintonía

El presidente de Apaex, Ventura Gil Redondo, ha lamentado la “falta de sintonía” entre la Delegación del Gobierno en Extremadura y la propia Junta para coordinarse ante un desastre que califican de natural y de gran alcance. A su juicio, la ausencia de una estrategia común ralentiza la llegada de soluciones y agrava la incertidumbre del sector.

Por último, Apaex defiende la necesidad de una compensación económica para paliar la pérdida de renta y reclama, además, flexibilidad en los controles administrativos sobre el terreno que competen a ambas administraciones. La asociación sostiene que, sin alivio financiero y sin ajustes en la gestión, muchas explotaciones podrían ver comprometida su continuidad.