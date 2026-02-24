Las oposiciones del SES llegan a su recta final: casi el 77% de los aspirantes a las plazas de TCAE acude al examen

Casi el 77% de los aspirantes inscritos para optar a las 268 plazas fijas de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Servicio Extremeño de Salud (SES) acudió el pasado domingo al examen que se celebró en distintas sedes de Cáceres y Badajoz. Era la segunda categoría del SES con más inscritos en sus oposiciones, con un total de 6.441 personas apuntadas de las que finalmente acudieron al examen 4.956, el 76,9%

En concreto, por el turno libre había 6.268 inscritos y acudieron 4.849 (el 77,36%), para las plazas de promoción interna se apuntaron 14 personas y acudieron 10 (el 71,43%) y por el turno de discapacidad había 159 aspirantes y acudieron al examen 97 (el 61%), según los datos provisionales facilitados por la Consejería de Salud.

De este modo esta categoría es una de las que ha contado con más presentados a las pruebas. Por su parte, la más numerosa de todas, la de celador, tuvo a finales de enero un 59% de presentados: acudieron al examen un total de 5.359 aspirantes de los 9.033 inscritos inicialmente. Y similar fue también el porcentaje de presentados al examen de pinche, también celebrado en enero, que contó con 1.505 aspirantes entre los 2.541 inscritos inicialmente.

Exámenes desde octubre

Con las pruebas que se vienen celebrando desde el pasado mes de octubre, ya solo resta una para cerrar las oposiciones del SES convocadas en 2024. Se trata de la categoría de Enfermero/a, cuyo examen se celebra este próximo sábado, 28 de febrero, en nueve sedes de los campus universitarios de Cáceres y Badajoz que los TCAE (Veterinaria, Filosofía, Ciencias del Deporte, Derecho, Escuela Politécnica, Ciencias Económicas, Medicina, Educación y la Escuela de Ingeniería Industriales) .

En este caso, hay un total de 5.875 aspirantes, de los que 5.717 acuden por el turno libre (hay otros 75 inscritos para el turno de discapacidad y 83 para promoción interna), para optar a un total de 569 plazas fijas en la sanidad pública extremeña.

Con este examen se pone fin a la última convocatoria de oposiciones del SES en las que se han ofertado un total de 2.037 plazas fijas y a la que se recibieron en su día más de 44.000 solicitudes. Las pruebas selectivas comenzaron en el mes de octubre con las categorías de médicos.