Aprende a cuidar a personas con ELA y enfermedades complejas con el SEPAD y la UEx
La formación universitaria se imparte en modalidad híbrida y capacita a profesionales y cuidadores en atención domiciliaria especializada
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), junto con la Universidad de Extremadura (UEx), ha puesto en marcha una microcredencial universitaria centrada en cuidados y apoyos para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos de alta complejidad y curso irreversible. La iniciativa se desarrolla dentro del Plan Microcreds, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El curso ‘ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible: Cuidados y apoyos centrados en la persona’ busca capacitar a profesionales y cuidadores en la prestación de apoyos personalizados y seguros, adaptados a las necesidades, preferencias y proyecto de vida de cada persona en su domicilio. Se trabajan competencias técnicas, relacionales y éticas para garantizar un acompañamiento integral.
Con 60 horas de formación híbrida, combina webinars en directo y trabajo online a través del Campus Virtual de la UEx. Aborda desde el marco normativo y derechos hasta cuidados especializados en respiración, nutrición, movilización y prevención de riesgos, incluyendo acompañamiento psicoemocional a pacientes y familias.
Plazos
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 12 de marzo, la matrícula entre el 16 y 27 de marzo, y el curso se impartirá del 13 de abril al 12 de junio de 2026.
