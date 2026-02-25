Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobados once programas para los municipios extremeños por 137 millones de euros: empleo, mayores, formación...

El Consejo de Política Local aprueba los proyectos de 2026 con fondos para dependencia y ayuda a domicilio, y para empleo y conciliación

Dentro de los programas del área de la atención a los mayores, dos se destinan a la financiación de servicios residenciales, centros de día y de noche.

El Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE) ha aprobado este miércoles (en reunión telemática) los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) para 2026, con un importe total de 137.416.621 euros, según ha informado la Junta de Extremadura. La cuantía supone un 11% más que en el ejercicio anterior.

La sesión, presidida por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha contado con la participación de representantes del Gobierno regional y de las entidades locales.

Las medidas aprobadas se agrupan, principalmente, en dos tipos de líneas: por un lado, las vinculadas a servicios sociales y atención a mayores (como dependencia, centros de día y ayuda a domicilio); y por otro, las centradas en empleo, educación y conciliación (como el PCEM de Empleo, la financiación de escuelas infantiles o la corresponsabilidad en cuidados).

Atención a mayores y servicios sociales

En el área de atención a personas mayores, se incluyen dos líneas para financiar servicios residenciales y centros de día y de noche. El programa dirigido a personas mayores en situación de dependencia cuenta en 2026 con 41 millones de euros, mientras que el destinado a mayores autónomos o con grado I reconocido dispone de casi 4,3 millones.

La Junta ha destacado el aumento de Servicios de Ayuda a Domicilio, con una subida del 30% y una dotación de 7 millones, y el Servicio de Proximidad a Personas Mayores Residentes, que crece un 76% hasta 3,5 millones.

En servicios sociales, se contemplan dos programas: suministros mínimos vitales (con 5 millones) y apoyo social a contingencias (con 5,3 millones).

Empleo, educación, turismo y conciliación

En Empleo y Educación se han aprobado tres programas. El PCEM de Empleo suma 52 millones para facilitar contrataciones desde las entidades locales. En esta edición, según la Junta, se amplía la priorización a personas con discapacidad.

Además, la financiación de escuelas infantiles (0 a 3 años) cuenta con 3,3 millones y el respiro familiar dispone de 1,5 millones para apoyar la conciliación de personas cuidadoras no profesionales.

El listado incorpora también el programa de Promoción de los Recursos Turísticos, con 1,2 millones para ayuntamientos y mancomunidades, el de Conciliación y Corresponsabilidad (con 9 millones, para familias con menores de 2 a 14 años) y el de Atención a las familias, dotado con 3,7 millones, dirigido a hogares en crisis o vulnerabilidad social.

Reproche a las diputaciones

Bautista ha afirmado que las diputaciones de Badajoz y Cáceres “llevan cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos sin aportar fondos en los PCEM”, una cantidad que, según ha indicado, asciende a 48 millones de euros”.

