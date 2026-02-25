“Conectando Territorios” une al Puerto de Sevilla y Extremadura en una alianza empresarial hacia el futuro

La Cámara de Comercio de Badajoz ha acogido hoy la jornada 'Conectando Territorios: Sevilla y Extremadura, alianza empresarial hacia el futuro', un encuentro estratégico que ha reunido a representantes institucionales y empresariales de ambas regiones con el objetivo de fortalecer las sinergias logísticas, industriales y comerciales entre Andalucía y Extremadura.

El encuentro ha estado organizado por la Cámara de Comercio de Badajoz, la Autoridad Portuaria de Sevilla y ProSevillaPort, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla, Cámara de Comercio de Cáceres y Extremadura Avante.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, destacó que “esta jornada representa mucho más que un encuentro empresarial: es una apuesta decidida por la cooperación entre territorios". Añadió además que "el Puerto de Sevilla es una puerta abierta al mundo para nuestras empresas, una infraestructura moderna que permite reducir costes logísticos, mejorar la competitividad y facilitar la internacionalización de nuestros productos".

Además, durante este encuentro, el presidente de la Cámara de Badajoz presentó el importante proyecto que la entidad va a desarrollar este año: la Incubadora de Alta Tecnología que ha puesto en marcha en la ciudad bajo el nombre de INQUORE.

Para llevarlo a cabo hay una inversión de 2.000.000€, y cuenta con la cofinanciación de Fondos FEDER, a través de la Fundación INCYDE. Aquí se reunirán grandes empresas, universidades, centros tecnológicos, inversores, emprendedores y startups para colaborar y desarrollar nuevas ideas. Se trata de una gran apuesta por la transferencia de la alta tecnología y la sostenibilidad como mejora de la rentabilidad de nuestras empresas.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, señaló que “el Puerto de Sevilla es el puerto natural de Extremadura y ofrece a su tejido empresarial conexión con las principales rutas comerciales a través del buque y del ferrocarril, garantizando un transporte eficiente y flexible puerta a puerta”. El presidente ha destacado también la ubicación dentro del territorio de los muelles sevillanos, próxima a los mercados y centros de producción, la gran capacidad de las instalaciones portuarias y la alta especialización de los operadores los operadores logísticos, como garantía para la importación y exportación de los productos de la región.

Asimismo, ha subrayado que "un 13 % de nuestrotráfico portuario es con Extremadura. Principalmente damos servicio al sector siderometalúrgico con una media de 350.000 toneladas anuales; y al cereal y los abonos, con 200.000 toneladas, donde despunta la cebada, el maíz, o el triticale (un mezcla de trigo y centeno)".

También, "movemos con la región extremeña productos siderúrgicos y alimenticios en contenedor de exportación con las Islas Canarias, de hecho, somos puerto líder con el archipiélago con 5 salidas marítimas semanales", ha continuado el presidente.

El Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior de España, se presenta como una infraestructura clave para el desarrollo económico del suroeste peninsular. Con más de 850 hectáreas de suelo operativo, 5.300 metros de muelles y una red logística que conecta por mar, ferrocarril y carretera los principales ejes del transporte nacional e internacional, el puerto se consolida como un centro logístico e industrial de referencia.

Su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y su conexión ferroviaria de 750 metros lo convierten en una plataforma idónea para la exportación de productos agroalimentarios, industriales y tecnológicos de las empresas extremeñas.

Han acudido al encuentro un centenar de empresas de diversos sectores: industrial, agroalimentario, logístico, medio ambiente, entre otros. El programa incluyó dos mesas redondas centradas en la logística, la industria y la cooperación empresarial, con la participación de responsables de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Extremadura Avante, Conesa, CL Grupo Industrial y Sherry Ventures, entre otros.

El encuentro finalizó con un networking empresarial que favoreció el intercambio directo de contactos, la identificación de oportunidades de negocio y la creación de alianzas entre empresas de ambas comunidades.

Noticias relacionadas

Esta alianza busca consolidar un eje de desarrollo económico en el suroeste peninsular, combinando la potencia logística del Puerto de Sevilla con la capacidad productiva y tecnológica de las empresas extremeñas.