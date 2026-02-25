Digitalización, clave para una ganadería sostenible: las nuevas tecnologías llegan al extensivo

La sostenibilidad del sector ganadero es imposible sin digitalización, que ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Esta es una de las principales conclusiones de ‘Tecnologías en la producción de rumiantes de carne’, jornada técnica organizada por Fundación Grupo Cajamar en la Facultad de Veterinaria de Cáceres y coorganizada por Provacuno, Interovic, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y la Facultad de Veterinaria de la UEx.

El sector ganadero vive un gran momento, con buenos precios, y esta bonanza debe ser aprovechada para la inversión en digitalización y para comunicar sus fortalezas y servicios como el pastoreo para evitar incendios.

Durante casi seis horas el salón de actos de la Facultad de Veterinaria estuvo lleno, tanto de estudiantes como de profesionales del campo que realizaron interesantes preguntas a los ponentes. Juan Enrique Pérez Martín, decano, aseguró que «la incorporación de las herramientas digitales se ha convertido en un factor determinante para mejorar la eficiencia en sistemas extensivos» y recordó que el sector enfrenta desafíos de gran calado como la mejora de la productividad sin perder la esencia del manejo extensivo o el relevo generacional, retos que exigen formación e investigación.

Antonio Holguín, presidente de EA Group y de la sectorial del ovino, explicó que la producción de rumiantes en extensivo es una seña de identidad y una forma de vida a la vez, en un sector que siempre ha destacado por su capacidad de adaptación.

Manuel Laínez Andrés, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, añadió que la entidad financiera nace del sector agroalimentario e invierte y dedica parte de sus beneficios a la Fundación Grupo Cajamar, que se dedica casi en exclusiva a la cadena de valor agroalimentaria. «Nuestra misión es ayudar, apoyar y estar al lado de todas las personas de la cadena agroalimentaria para que superen los desafíos que se presentan a lo largo del tiempo». Para lograr ese objetivo cuentan con un servicio de estudios, otro de apoyo a la investigación e innovación en dos centros experimentales. Y finalmente, el conocimiento generado se transfiere a través de actividades como la desarrollada en la Facultad de Veterinaria.

Miguel Escribano, catedrático del departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la UEx, fue el encargado de abrir el debate ofreciendo una visión global sobre las nuevas tecnologías en la producción de rumiantes en extensivo. Recordó que «el vacuno ha sido un sector demonizado. Cada vez hay más consumidores que se alejan de sistemas extensivos de producción. Podemos adaptarnos a las demandas de los consumidores generando productos sanos con un respaldo de economía social, incentivando el pastoreo y dotándolo de herramientas para mejorar los ingresos».

Casos prácticos

La jornada continuó con una primera exposición de casos prácticos titulada ‘Nuevas tecnologías en la producción de rumiantes de carne’, moderada por Antonio F. Rubio, técnico de sectores ganaderos de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.

Gema Almendro, delegada comercial de Datamars, especializada en herramientas de recogida de información de datos a través de crotales, recordó que el ovino está identificado electrónicamente y que desde el año pasado el vacuno entró en este sistema. Puso de ejemplo el Livestock, que permite agilidad en el registro de datos, reduce errores, ofrece trazabilidad fiable, ahorro de tiempo e información accesible.

Por su parte, Arantxa Echegaray, técnico de I+D de Humeco, presentó el MeatQText, un software de análisis de imagen e inteligencia artificial para determinar rendimiento de canal e inflamación grasa en el animal vivo. «Para nosotros ha sido una revolución introducir la IA en el mundo de la ganadería. A través de la ecografía del animal vivo podemos saber cuál es la infiltración de grasa en su lomo longitudinal, lomo transversal y cadera. Hemos encontrado indicadores del momento idóneo de la inseminación».

Juan Pueyo, técnico de Desarrollo de Negocio en Digitanimal, explicó las funcionalidades de los collares digitales. «Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras para favorecer la transformación digital de este sector, adaptándolas a las necesidades y peculiaridades de la zona. Dotamos a las explotaciones de tecnologías que incorporen medidas respetuosas con el medio. Nuestro producto estrella es el GPS con panel solar, que detecta comportamientos con la posibilidad de instalar vallado virtual».

La segunda de las rondas de exposición de casos prácticos estuvo moderada por Alejandro Gutiérrez, director adjunto en Provacuno.

José María Ramírez, de Ixorigue, señaló que tras unos comienzos en la universidad su empresa ahora tiene oficina en Madrid, Barcelona y Buenos Aires, con 800 ganaderos como clientes. Su tecnología permite saber el posicionamiento de los animales en tiempo real, gestión del pasto y detección de celos y partos, ahorrando tiempo al profesional.

Jorge Gutiérrez, responsable de Allflex (MSD España), presentó su plataforma SenseHub, collares para saber comportamiento de celo, alertas de salud y comportamientos de grupo. “Los datos tienen mucha importancia y son el nuevo petróleo. Ya es impensable gestionar un rebaño sin identificación. Todo empieza con la conexión de un crotal de identificación. Ya somos adictos a los beneficios de la identificación electrónica. La sostenibilidad no es posible sin digitalización, que no es un lujo y va a definir el futuro de la ganadería”, concluyó.

Diego Sainz de Mena, de Deepfarm, abundó en su sistema Paxtor, un ganadero virtual que permite adelantarse a los problemas a través del comportamiento alimenticio del rumiante. Monitoriza el comportamiento animal con sensores en las granjas y no en los animales. Permite adelantarse 72 horas para ofrecer tratamiento, lo que redunda en menor mortalidad, menos casos crónicos y más productividad.

Una de las mesas redondas más esperadas fue la de los rumiantes en la prevención de incendios. Como conclusión puede señalarse que es cada vez más apreciada y debe comunicarse más al público. Fue moderada por Tomás Rodríguez, director de Interovic.

Juan Manuel Mancilla, profesor del área de Biología Vegetal y Ecológica de la Universidad de Sevilla, desarrolla evidencias científicas de cómo los rumiantes ayudan a reducir la biomasa.

«Las especies arbóreas se acumulan y los rumiantes utilizan esta energía para transformarla en proteína, carne, leche y derivados, pero hay otros beneficios sociales y ambientales. No apagan fuego, pero ayudan. El consumo no es igual para todos, no comen todo en todo momento, seleccionan. El vacuno ayuda a abrir paso y se centra en los herbáceos, el caprino se centra en el matorral», comentó.

Añadió que el pastoreo no es solo llevar el ganado al campo y cuidar de los animales mientras pacen. El ganado dispersa semillas, acelera la descomposición del suelo, conserva hábitats y especies de interés y fija población rural.

Enrique Izquierdo, técnico de la Fundación Cooprado, que ha participado en el Proyecto FireShepherds, expuso la experiencia de la Escuela de Pastores de Casar de Cáceres. “Lo importante es integrar, unir recursos y fuerzas. Es necesaria una planificación de dónde pastorear para evitar masas que ya no son productivas, creando claros”.

Por su parte, Ana María Olaizola, profesora del departamento de Ciencia Agraria de la Universidad de Zaragoza, se centró en el pastoreo preventivo frente a los incendios forestales en España, en concreto en el Grupo Operativo Previnovic. Señaló que los vallados virtuales y el control GPS son fundamentales, pero aún faltan infraestructuras. Una de las principales dificultades es hacer el seguimiento de las zonas de pastoreo y los continuos cambios políticos. El pastoreo preventivo reduce costes y la repetición de desbroces mecánicos.

Desafíos de futuro

La mesa redonda de cierre, moderada por Manuel Laínez, se centró en los desafíos en la producción de rumiantes.

Román Pintor, director de Bovies, cooperativa de segundo grado nacida en 2011 e integrada por 11 cooperativas en Andalucía y Extremadura, señaló que en la actualidad tienen un problema de tamaño, de fuga de talento, de menos censo y menor producción de carne de vacuno. «Tenemos que reestructurar el sector en torno a grandes grupos en 2 años porque la competencia fuera es muy grande», explicó.

Antonio Holguín, presidente de EA Group, que comercia 250.000 canales de cordero, de las que el 70% se exporta, alertó del problema de la mano de obra y la necesidad de relevo generacional. «Las nuevas tecnologías pueden ayudar, pero al ovino le va a costar llegar a esa meta de manejar toda la cabaña con las nuevas tecnologías. Tenemos una población envejecida y eso es un reto», dijo.

Francisco Sánchez, director de compras en Coviher, también puso énfasis en el bajo consumo interior por culpa de los precios.

Jaime Yartu, consejero delegado de El Encinar de Humienta, señaló que el reto de la industria es la concentración para crecer de tamaño. «Otro es garantizarse la materia prima, con una tendencia en Europa decreciente. La media de edad de 58 años es un problema. O metemos técnica para nuestros trabajadores o lo vamos a pasar mal», señaló.

Rafaela Herrera, responsable de Innovación Sector Primario y Agricultura de COVAP, indicó que «el reto es garantizar las producciones ganaderas. El futuro del ovino está en los mercados exteriores».

