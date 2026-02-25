Extremadura tiene una de las mejores aceleradoras de startups de Europa y la segunda de España, según el Financial Times

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT-PCTEx) ha sido reconocida como una de las mejores aceleradoras de startups de Europa en la clasificación elaborada por el Financial Times, Sifted y Statista. En este ranking, la entidad extremeña ha escalado hasta el puesto 40 entre las 180 mejores aceleradoras del continente, lo que supone una subida de 43 posiciones respecto al año anterior.

En el ámbito nacional, la aceleradora se ha situado como la segunda mejor valorada de España, solo por detrás de Bic Euronova, y por delante de programas conocidos como Lanzadera, impulsada por Juan Roig.

Uno de los datos que destaca en esta edición es la posición de la entidad extremeña en el apartado de acompañamiento: FUNDECYT-PCTEx se ha colocado en el puesto 4 del Top 15 europeo en mentoring, según recoge el comunicado remitido por la Junta de Extremadura. El reconocimiento se ha vinculado a un modelo de aceleración centrado en la mentorización individualizada, el asesoramiento especializado y el apoyo personalizado a startups.

La fundación ha señalado que su enfoque incluye, además, la conexión con inversores y redes europeas, el acompañamiento en la captación de financiación pública y privada y el diseño de estrategias para el escalado internacional de los proyectos.

Oficinas y laboratorios

El ranking también ha situado a FUNDECYT-PCTEx en el puesto 4 de Europa en la categoría de espacios de oficinas y laboratorios, consolidando el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura como una infraestructura de referencia. Según la información facilitada, cuenta con 100 espacios de trabajo y disponibilidad de laboratorios para el desarrollo de startups tecnológicas y proyectos de I+D.

La clasificación anual del Financial Times, Sifted y Statista reúne a 180 marcas, laboratorios e instituciones europeas que impulsan programas de incubación y aceleración dirigidos a empresas tecnológicas de alto crecimiento. Para su elaboración, se han tenido en cuenta criterios como las valoraciones de usuarios, el reconocimiento dentro del ecosistema emprendedor y la trayectoria y resultados de las compañías participantes.

Trayectoria y servicios

La inclusión de FUNDECYT-PCTEx en este listado supone, según la nota, un respaldo a su labor en el impulso de la innovación y el emprendimiento en Extremadura. Creada en 1995, la entidad trabaja para generar un entorno favorable al desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras, promoviendo el intercambio de conocimiento, ciencia y tecnología como palancas de desarrollo regional.

Entre sus servicios, la fundación ofrece acompañamiento desde el análisis de ideas de negocio hasta la creación, financiación, consolidación y expansión de startups, dentro de un modelo sin ánimo de lucro vinculado al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, donde conviven startups, empresas y centros de investigación.