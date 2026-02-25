La Junta de Extremadura destina 2,4 millones a obras de emergencia en cinco carreteras

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha obras de emergencia para reparar cinco carreteras de titularidad autonómica afectadas por las borrascas de los últimos meses. La actuación, con una inversión global de 2,4 millones de euros, se centra en arreglar los desperfectos que han ido apareciendo en distintos puntos de la red viaria, desde baches, roderas y blandones hasta grietas y daños de mayor calado en algunos tramos.

Visita a las obras de la EX-320, este miércoles. / JUNTAEX

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín, ha visitado este miércoles la EX-320 para dar cuenta del avance de los trabajos. En esta vía, a la altura de Salvatierra de los Barros, se ha registrado un corrimiento de terraplén en el punto kilométrico 30,5, lo que obliga a sanear la zona y reponer el firme en un tramo aproximado de 100 metros. Según ha explicado, la intervención incluye además la rehabilitación y refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente en las áreas más degradadas.

Otras actuaciones

Los trabajos ya están en marcha en la EX-101, entre Zafra y Fregenal de la Sierra; en la EX-109, entre Moraleja y Perales del Puerto; en la EX-112, desde la intersección con la EX-101 a la altura de Alconera hasta Villanueva del Fresno; en la EX-203, entre Jarandilla de la Vera y el límite con la provincia de Ávila; y en la citada EX-320.

En cuanto al calendario, la Junta ha señalado que la EX-112 ya ha quedado reabierta al tráfico tras finalizar las actuaciones este martes. Para la próxima semana se prevé la conclusión de los trabajos en la EX-109 y la EX-101, mientras que la previsión es que las intervenciones en la EX-320 y la EX-203 estén terminadas a mediados de marzo.

Además, el Ejecutivo regional está evaluando los daños en la EX-106, en las inmediaciones de Don Benito, a la altura del puente Rodríguez Ibarra sobre el río Guadiana, donde la crecida ha causado desperfectos “de consideración”. Por el momento, la valoración económica de esta actuación sigue sin cerrarse. Martín ha insistido en la rapidez de la respuesta ante los daños ocasionados por el temporal y ha subrayado que la seguridad y el mantenimiento de la red autonómica “son prioritarios” para el Gobierno regional.

Sobre el estado de autovías como la A-5 y la A-66, con algunos tramos deteriorados, ha recordado que son infraestructuras de titularidad estatal y que la Junta no dispone de información detallada, aunque ha recalcado la necesidad de invertir en conservación viaria para evitar riesgos y reducir la siniestralidad.