Mapfre estrena dirección regional propia en Extremadura y renueva su imagen

La aseguradora Mapfre estrena etapa más apegada al territorio en Extremadura, con la creación de su dirección regional propia. El nuevo director regional, Alberto Portillo, se ha presentado este martes en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde también se ha dado a conocer a conocer la nueva imagen de marca de esta compañía, que cuenta con 155 profesionales en la comunidad, de los que la mayoría trabaja en Badajoz, en el edificio de la avenida Juan Pereda Pila, recientemente reformado.

En su intervención, Alberto Portillo (que es extremeño, sus padres son de Salvaleón y lleva 25 años en Mapfre), apuntó que son la sexta compañía en Europa por volumen de primas y que 2025 ha sido un año «histórico», pues ha sobrepasado los 34.000 millones de euros en primas y más de 1.000 millones de beneficio neto. En España tiene 9.800 empleados y 3.200 oficinas repartidas por todo el territorio.

Después de 20 años con la misma estructura territorial, ha aprovechado el cambio de marca para modificar el modelo, con 19 direcciones regionales, una de ellas en Extremadura. «El negocio asegurador es por definición de proximidad», defendió, pues cada territorio tiene sus particularidades. La dirección regional tiene sede en Badajoz y existen 8 direcciones de zona.

Según explicó, en Extremadura Mapfre gestiona más de 227 millones de euros en primas. «Somos la aseguradora líder, de referencia en la región, con cerca del 20% de cuota de mercado», subrayó. Eso significa que gestiona 1 de cada 5 euros que los extremeños gastan en seguros. Tiene en cartera 195.000 clientes y 9.000 empresas. De sus 129 oficinas, la mitad está en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, desde Jarandilla de la Vera a Azuaga.

Alberto Portillo y la nueva imagen de marca de Mapfre. / S. GARCÍA

Por último, Portillo se refirió a dos proyectos en los que Mapfre está muy involucrada: Extremadura es Futuro y la Red Ibérica de Fundaciones.

Por su parte, el secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, recordó la conexión extremeña de la compañía, por su germen en 1933 (un grupo de agricultores para garantizar su supervivencia en caso de algún siniestro) y su vinculación a través de su CEO, Antonio Huertas, de Villanueva de la Serena, que preside el Consejo Social de la Uex. Hernández Carrón destacó la importancia de esta empresa dentro del tejido de la región y su implantación en 49 países (en 37 de forma directa), especialmente en Hispanoamérica, donde la compañía «es un referente indiscutible».

También intervino el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que agradeció la apuesta que hace Mapfre por Extremadura y destacó que su equipo humano «no ha perdido la esencia, la de atender a sus clientes de manera cercana e inmediata, poniendo ante todo la calidad del servicio», un logro que no es fácil de mantener cuando se crece tanto como lo ha hecho esta aseguradora. «Eso hace que Mapfre se haya convertido en el gran referente asegurador en la ciudad y en conjunto del país».