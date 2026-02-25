Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

María Guardiola y Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

María Guardiola y Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura

El decálogo de Feijóo, que no gusta a Santiago Abascal, ciñe el pacto a las competencias de la Junta e incluye el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura

La vivienda en Mérida crece un 7,5% hasta 964 euros por metro cuadrado y no rebasa la media

En el resto del país se sitúa en 2.091 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual del 13,1%

Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: "Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso"

Es un joven de 27 años, sin trabajo, que vive en un piso de alquiler repleto de humedades y sin puertas

El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres

Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera

Cáceres será Ciudad Taurina de Extremadura tras el acuerdo PP-Vox

Será uno de los asuntos que se debatirán en la comisión del próximo jueves, con PP y Vox listos para su aprobación

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

El congreso se ha celebrado del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via con 49 pymes seleccionadas por Red.es y un programa de reuniones, conferencias y captación de contactos

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  2. Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
  3. Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
  4. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  5. Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
  6. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  7. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  8. Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre

