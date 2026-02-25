Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
El decálogo de Feijóo, que no gusta a Santiago Abascal, ciñe el pacto a las competencias de la Junta e incluye el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura
La vivienda en Mérida crece un 7,5% hasta 964 euros por metro cuadrado y no rebasa la media
En el resto del país se sitúa en 2.091 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual del 13,1%
Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: "Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso"
Es un joven de 27 años, sin trabajo, que vive en un piso de alquiler repleto de humedades y sin puertas
El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres
Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera
Cáceres será Ciudad Taurina de Extremadura tras el acuerdo PP-Vox
Será uno de los asuntos que se debatirán en la comisión del próximo jueves, con PP y Vox listos para su aprobación
Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026
El congreso se ha celebrado del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via con 49 pymes seleccionadas por Red.es y un programa de reuniones, conferencias y captación de contactos
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre