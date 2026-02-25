Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El decálogo de Feijóo, que no gusta a Santiago Abascal, ciñe el pacto a las competencias de la Junta e incluye el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura

En el resto del país se sitúa en 2.091 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual del 13,1%

Es un joven de 27 años, sin trabajo, que vive en un piso de alquiler repleto de humedades y sin puertas

Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera

Será uno de los asuntos que se debatirán en la comisión del próximo jueves, con PP y Vox listos para su aprobación

El congreso se ha celebrado del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via con 49 pymes seleccionadas por Red.es y un programa de reuniones, conferencias y captación de contactos