Los regantes esperan al nuevo Gobierno extremeño para disolver o no la Comunidad

La Comunidad de Regantes Tierra de Barros ha decidido aplazar cualquier decisión sobre una posible disolución de la entidad a la espera de la constitución de un nuevo Gobierno extremeño, al que solicitarán una reunión urgente para conocer si existe una apuesta firme y definitiva para sacar adelante el proyecto comarcal. Así lo anunció su presidente, Isidro Hurtado, durante la asamblea general ordinaria celebrada esta semana, en la que reconoció que el momento actual “no es el más agradable”, después de dos años y medio sin avances significativos en el desarrollo de la iniciativa.

La situación de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros es crítica. La falta de fondos ha obligado ya a tomar decisiones como prescindir de su técnico o cerrar físicamente la oficina que fue abierta en la zona de la plaza de Abastos. Ahora sólo opera de forma telemática para no perder los derechos de agua de Confederación. A todo ello se suma el desánimo de unos comuneros que no ven muchas esperanzas a que el proyecto pueda salir adelante. La opinión de muchos de ellos, directamente, es que ya no están pensando en el regadío, sino en otras alternativas.

Isidro Hurtado detalló que el calendario juega en contra del proyecto, ya que las obras deberían comenzar antes de agosto de 2027 debido a la expiración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito indispensable para su puesta en marcha. No obstante, subrayó que la Comunidad de Regantes cuenta ya por segundo año consecutivo con la concesión de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica, un paso administrativo clave que demuestra que el proyecto sigue con algo de vida desde el punto de vista técnico. En este contexto, defendió que iniciar una actuación mínima permitiría mantener vigente la DIA, aunque para ello es “imprescindible tener voluntad política”. Por ello, esperan que el nuevo Ejecutivo autonómico “tenga capacidad de decisión y nos diga sí o no, pero con claridad”. No puede haber más dilataciones, sostienen.

Noticias relacionadas

El presidente de los regantes insistió en que la agricultura de secano en la comarca carece de futuro sin una transformación estructural que aporte estabilidad y competitividad al sector, más allá de que el presente año hidrológico esté siendo favorable. Recordó que en campañas anteriores la falta de lluvias y la irregularidad climática han evidenciado la fragilidad del modelo actual. Pese a la incertidumbre, Hurtado aseguró que no renunciarán al proyecto mientras exista “una última luz al final del túnel” y apeló a la coherencia política, recordando que en campaña electoral todas las formaciones coincidieron en calificar el regadío como imprescindible para el desarrollo económico y social de la comarca. Ahora, concluyó, los regantes esperan que ese respaldo se traduzca en decisiones concretas que permitan garantizar el futuro del campo en Tierra de Barros.