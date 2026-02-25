El sector europeo del ajo analiza su futuro comercial en Extremadura

Casi medio centenar de empresas de España, Francia e Italia se darán cita el próximo 11 de marzo en la localidad pacense de Aceuchal en la reunión del Comité Sectorial Europeo del Ajo, en la que se abordarán retos del sector como los aranceles, acuerdos comerciales como el de Mercosur o la competencia que supone el ajo chino.

Se trata de una de las novedades de la cuarta edición de la Feria Internacional del Ajo (Ferajo) de Aceuchal, que alberga el 12 de marzo unas jornadas técnicas en torno al presente y futuro de este producto, con ponencias sobre Agroseguro, la calidad de las semillas o los retos del ajo español ante Mercosur y China, y la presencia, por primera vez, de una expedición de las principales empresas productoras e importadoras de Corea del Sur.

Así lo ha destacado el alcalde de Aceuchal, Sergio Gordón, en la presentación de la nueva edición de Ferajo, feria bianual que reúne hasta el 15 de marzo a gran parte de los profesionales del sector a nivel nacional y otros relacionados para analizar el presente y futuro del mismo, fomentar su cultivo, explorar vías de negocio y promocionar la calidad del producto de la localidad, agrupado en torno a la distinción 'Ajo Piporro'.

El regidor, acompañado de la teniente de alcalde y concejala de Aceuchal, Mari Carmen Merchán, y la diputada provincial Paqui Silva, ha presentado este certamen que desarrollará su cuarta edición entre los días 12 y 15 de marzo con jornadas técnicas, exposiciones y ponencias profesionales, mientras que para el público en general también habrá mercado multisectorial, demostraciones culinarias y animación musical.

En total, participarán unas cien empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector, entre productores y compañías de ingeniería, suministros o maquinaria agrícola, en relación a lo cual Paqui Silva ha destacado que se trata de un evento "imprescindible" para el sector primario regional y una "seña de identidad" para la localidad, donde existen actualmente más de 20 empresas dedicadas y otras muchas relacionadas de una u otra forma con este cultivo.

Al respecto, Sergio Gordón ha subrayado la "ilusión" que despierta un evento que permite promocionar el ajo local como "sinónimo de calidad y seguridad alimentaria", además de como fuente de empleo y riqueza.

Además de las actividades profesionales, Ferajo contará con exposiciones, degustaciones culinarias, animación musical, juegos infantiles y una cata de vinos a cargo de la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad, con motivo de su 50º aniversario, como ha destacado Mari Carmen Merchán, que ha avanzado que el día 15 se entregará la distinción de Ajero Mayor, que por primera vez recaerá en una mujer, Mari Ángeles García Morales, de Ajos Hermanos García, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo dentro del sector.