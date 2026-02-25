El TSJEx admite el recurso de Ecologistas contra el decreto que excluye Valdecañas de la ZEPA

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el Decreto 180/2025, aprobado el 16 de diciembre, por el que la Junta ha ajustado los límites de once Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre los cambios figura la exclusión de la isla de Valdecañas, donde se levanta el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ordenada en reiteradas ocasiones por el Tribunal Supremo.

La organización sostiene que la modificación responde a un intento de “burlar” la ejecución de sentencia y de eliminar el principal obstáculo ambiental que impide la legalización del complejo. A su juicio, el decreto carece de justificación técnica suficiente y ha sido diseñado “a medida” para desproteger el suelo donde se asienta la urbanización, con la "excusa técnica de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse". Insiste en que la demolición total ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Desde la Junta de Extremadura se viene defendiendo, por el contrario, que los cambios en las ZEPA obedecen a la corrección de “errores cartográficos” detectados en delimitaciones antiguas y al uso de nuevas herramientas tecnológicas, como modelos digitales del terreno basados en tecnología LiDAR, que permiten ajustar con mayor precisión los límites a la realidad física.

Casi dos décadas de litigios

El conflicto judicial en torno a Valdecañas se remonta a hace casi veinte años. El Proyecto de Interés Regional (PIR) fue anulado por el TSJEx en 2010 al considerar que vulneraba la normativa de protección ambiental, puesto que se ubicaba en suelo integrado en la Red Natura 2000. Posteriormente, el Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad y ha ordenado la demolición de las edificaciones.

El alto tribunal ha sido explícito al señalar que “el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”, recuerda la organización. Desde entonces, se han sucedido recursos e incidentes de ejecución. Los ecologistas insisten en que el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado los recursos de amparo promovidos por la Junta, los ayuntamientos implicados y comunidades de propietarios.

Pese a ello, el complejo —que incluye un hotel, decenas de villas, campo de golf e instalaciones deportivas— continúa operativo. La ejecución material del derribo sigue sin haberse iniciado, recuerda la organización.

La estrategia de la Junta

En noviembre del pasado año, la Junta ya avanzó que alegaría ante el TSJEx los cambios introducidos en la normativa de ZEPA para sostener que, con la regulación actual, no sería necesario proceder al derribo. El Ejecutivo autonómico ha mantenido que la redefinición de límites afecta a varios embalses extremeños y no responde a un caso concreto, sino a la necesidad de adaptar la cartografía a criterios técnicos más precisos.

Además del decreto que afecta a once embalses, el Gobierno regional ha tramitado otra modificación que revisa los límites de 39 ZEPA y propone ajustar 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con el argumento de corregir delimitaciones que incluían zonas urbanas sin valores ambientales que justificaran ese nivel de protección.

Las organizaciones ecologistas han interpretado estas iniciativas como una maniobra para “salvar” Valdecañas. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la pasividad de las administraciones implicadas: “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse.

También Fondenex ha pedido la ejecución inmediata del derribo, al considerar que las últimas resoluciones del Constitucional dejan como única salida el cumplimiento íntegro de la sentencia.

“Fraude de ley”

Ecologistas en Acción ha calificado el decreto recurrido como un intento de “vaciar de contenido” resoluciones firmes. Jaime Doreste, abogado ambientalista y Profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la UAM, que defiende a Ecologistas en Acción, ha calificado el decreto como “un fraude de ley en toda regla”. Sostiene que Isla de Valdecañas es un terreno emergido de forma permanente y no una superficie inundable, por lo que su exclusión de la ZEPA no puede justificarse únicamente en la cota máxima del embalse.

La organización ha exigido a la Junta el cese inmediato de cualquier actuación que, a su entender, persiga eludir el cumplimiento de las sentencias y ha reclamado el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental.