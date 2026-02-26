Aena plantea invertir 5,2 millones en el aeropuerto de Badajoz hasta 2031

Aena ha propuesto una inversión de 5,2 millones de euros en el aeropuerto de Badajoz para el periodo 2027-2031, una cifra que casi cuadruplica la destinada en el quinquenio 2022-2026, cuando se ejecutaron 1,5 millones de euros.

Según la propuesta trasladada por la compañía, el objetivo es dotar a los aeropuertos de la red de la capacidad necesaria para atender la demanda futura, garantizar los más altos requisitos de seguridad y mantenimiento, mejorar los índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y avanzar en sostenibilidad, manteniendo tarifas competitivas que favorezcan la movilidad y el desarrollo de los territorios.

Mejora de la seguridad y sistemas

Entre las actuaciones previstas en Badajoz se encuentra la mejora de la seguridad, con nuevo equipamiento para el filtro de pasajeros y la incorporación de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI).

En el ámbito de los sistemas de información y comunicaciones, se contempla la renovación de elementos de campo y de componentes del sistema de ayudas visuales, infraestructuras clave para la operatividad y la seguridad de las operaciones aéreas.

Subida de tarifas

Para financiar esta inversión, Aena ha planteado un incremento medio anual de la tarifa aeroportuaria que, en el caso del aeropuerto pacense, sería de 25 céntimos. Esta subida podría reducirse hasta 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos previstos.

Las inversiones reguladas incluidas en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria han sido debatidas durante cinco meses en el proceso de consultas con compañías aéreas y usuarios.

Tras su aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento ha sido remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas antes de continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, prevista como máximo para septiembre.

El aeropuerto extremeño

El aeropuerto de Badajoz, situado a unos 14 kilómetros de la capital pacense, es la única infraestructura aeroportuaria comercial de Extremadura integrada en la red de Aena. Inaugurado en 1958 y con uso compartido civil y militar —al albergar también una base aérea—, cuenta con una pista de más de 2.800 metros, lo que permite la operatividad de aeronaves de medio alcance.

En los últimos años ha concentrado el tráfico aéreo regular de la región, principalmente con conexiones nacionales, y se ha convertido en una infraestructura estratégica para la movilidad extremeña, tanto por su función de enlace con Madrid y otras ciudades como por su papel en situaciones de emergencia o apoyo logístico.