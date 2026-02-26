Apis refuerza su compromiso con la salud de sus trabajadores y se convierte en Espacio Cardio Protegido

Apis, empresa líder en el sector agroalimentario, ha dado un paso más en su compromiso con el bienestar y la seguridad de sus trabajadores mediante la instalación de dos áreas de Desfibrilación Externa Semiautomática (DESA), ubicadas en sus centros de Mérida y Montijo. Esta acción convierte a la compañía en un Espacio Cardio Protegido, un reconocimiento a su apuesta por la prevención y la atención inmediata ante emergencias médicas.

En España se registran alrededor de 30.000 paradas cardíacas extrahospitalarias al año, lo que equivale a una cada 20 minutos. Sin intervención inmediata, la supervivencia es inferior al 10%. La formación en Soporte Vital Básico (SVB) y el uso de un desfibrilador en los primeros minutos pueden multiplicar por cinco las probabilidades de supervivencia.

“Cada minuto sin intervenir reduce las probabilidades de supervivencia entre un 7% y un 10%, por lo que la rapidez es vital. Por eso, hemos situado los desfibriladores en puntos de fácil acceso y capacitado a nuestro personal para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia”, explica Alicia Rangel, Responsable del Dpto. de RRHHen Apis Group.

Además, dentro de su plan de mejora continua, la compañía trabaja cada año para incrementar el número de empleados formados en Soporte Vital Básico. En 2026 se llevarán a cabo dos nuevas acciones formativas con el objetivo de ampliar la plantilla capacitada en primeros auxilios, actuación ante emergencias y soporte vital básico, reforzando así la cultura preventiva y la capacidad de respuesta interna.

Esta iniciativa forma parte del enfoque de empresa moderna y socialmente responsable de Apis, que busca ofrecer un entorno laboral seguro, saludable y preparado. La compañía también impulsa programas de formación en SVB, aprovechando que los trabajadores pasan gran parte de su tiempo en la empresa.

“Creemos que la innovación no solo está en nuestros productos, sino también en cómo cuidamos a las personas que forman parte de nuestra organización. Nuestro objetivo es garantizar condiciones óptimas para el desarrollo humano y profesional de nuestro equipo, integrando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud como pilares de nuestra cultura corporativa”, añade Rangel.

Noticias relacionadas

Con estas medidas, Apis refuerza su responsabilidad social corporativa, diferenciándose como empresa comprometida con la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados.