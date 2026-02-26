«La Arquitectura Técnica es una profesión con futuro y pleno empleo»

¿Cómo describiría el momento actual de la edificación en Extremadura y cuáles son los principales retos inmediatos del sector?

Tras un periodo especialmente complejo para el sector, en estos momentos la actividad se está desarrollando de forma positiva. Existe oferta y un nivel de obra considerable, aunque todavía insuficiente para atender plenamente la elevada demanda de vivienda. De hecho, se está alcanzando una situación cercana al pleno empleo en el ámbito de la construcción. En términos generales, la edificación atraviesa ahora una etapa favorable, especialmente si se compara con las dificultades vividas en el último año.

En un contexto de demanda de vivienda y necesidad de rehabilitar el parque existente, ¿qué papel considera que deben jugar los aparejadores en la solución?

-Los arquitectos técnicos intervienen en todas las fases del proceso constructivo. En obra nueva, su labor se desarrolla habitualmente en coordinación con los arquitectos. Sin embargo, en el ámbito de la rehabilitación su participación resulta especialmente relevante. Por formación y experiencia, tanto teórica como práctica, el arquitecto técnico es uno de los perfiles más adecuados para liderar y gestionar actuaciones de rehabilitación, por su conocimiento técnico y su capacidad para resolver problemas de ejecución en obra.

La falta de profesionales en obra y el aumento de costes siguen marcando el ritmo de la construcción. ¿Cómo está impactando esto en Extremadura y qué medidas serían prioritarias?

-La escasez de mano de obra es actualmente muy acusada, y no solo en cantidad, sino también en términos de cualificación y calidad. Se están perdiendo oficios tradicionales y perfiles artesanos con gran experiencia, lo que afecta al resultado final de muchas obras. Esta falta de profesionales limita, además, la capacidad de incrementar el volumen de construcción, porque no es posible absorber más trabajo sin recursos humanos suficientes.

En paralelo, esta situación incide en el encarecimiento de los costes: cuando existe escasez, el precio se incrementa, y esto repercute en toda la cadena del sector. A ello se suma una demanda muy alta, lo que contribuye también a la subida general de precios. Al mismo tiempo, persisten salarios ajustados y cierta inestabilidad laboral en algunos ámbitos, mientras que la necesidad de emancipación de los jóvenes es cada vez mayor. Sin embargo, el acceso a la vivienda resulta hoy especialmente difícil por unos precios que, en muchos casos, son prácticamente inasumibles.

¿Qué aporta la figura del aparejador para garantizar calidad, control técnico y seguridad en la obra, especialmente en proyectos pequeños y medianos?

-La intervención del arquitecto técnico es esencial. En ocasiones se interpreta erróneamente que contar con un técnico es un gasto prescindible, cuando en realidad es una inversión directa en control, seguridad y calidad. Los profesionales del sector pueden identificar con facilidad si una obra ha tenido dirección y supervisión técnica.

En proyectos pequeños y medianos, esta figura es determinante para garantizar que se ejecuta lo contratado: que los materiales corresponden a la calidad pactada, que las soluciones constructivas son correctas y que la obra se desarrolla conforme a normativa y buenas prácticas. En ese sentido, el coste del arquitecto técnico se compensa ampliamente, porque evita errores, sobrecostes y deficiencias; su intervención, en términos económicos y técnicos, resulta claramente rentable.

¿Qué cambios están exigiendo las nuevas normativas y las ayudas a la eficiencia energética, y cómo se está preparando el colectivo para liderar esa transición?

-La transición hacia la eficiencia energética y el cumplimiento de nuevas exigencias normativas supone un reto de gran magnitud. El colectivo está realizando un esfuerzo formativo muy importante, también a través de las estructuras nacionales de representación profesional, con programas específicos de actualización y adaptación, incluida la capacitación digital.

En los últimos años, los arquitectos técnicos se han consolidado como actores clave en ámbitos como la certificación energética, la tramitación de actuaciones vinculadas al medioambiente y la aplicación de criterios de eficiencia térmica y acústica. Además, la formación se articula mediante plataformas especializadas, como Activatie, que permite compartir cursos online entre colegios profesionales de toda España, facilitando que las competencias adquiridas no se limiten a un territorio, sino que estén disponibles para el conjunto de profesionales.

¿En qué punto está la implantación de BIM y la digitalización en la profesión en Extremadura? ¿Qué barreras encuentran y qué oportunidades abre?

-La implantación de BIM en Extremadura avanza, aunque todavía no al ritmo que sería deseable. No obstante, se trata de un proceso inevitable, especialmente porque la Administración ya lo está exigiendo para determinados proyectos. En la práctica, esto obliga al sector a adaptarse: o se incorpora el trabajo en entorno BIM, o se corre el riesgo de quedar fuera de licitaciones y procedimientos públicos. Pese a las dificultades iniciales, la digitalización abre oportunidades claras en eficiencia, coordinación y control del proyecto, y supone una vía de modernización imprescindible para la profesión.

¿Cómo se puede atraer a jóvenes a la profesión y qué mensaje le trasladaría a quien esté valorando estudiar Arquitectura Técnica/Aparejador?

-Tras años difíciles en los que las escuelas vieron descender su alumnado, hoy el sector ofrece un argumento muy sólido: prácticamente no existe desempleo en la profesión. En la actualidad, los titulados se incorporan al mercado laboral con rapidez, y las empresas demandan perfiles técnicos de manera inmediata.

A quien esté valorando estudiar Arquitectura Técnica se le puede trasladar un mensaje claro: se trata de una profesión con presente y con futuro, con alta empleabilidad y con la posibilidad de trabajar en un ámbito vocacional y especializado. En un contexto como el actual, poder ejercer la profesión elegida y, además, contar con una demanda sostenida del mercado, es un valor añadido muy relevante.