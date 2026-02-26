CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
Blanca Martín y Magdalena Moriche, premios extremeños 'Mujeres que rompen'
La Delegación del Gobierno reconocerá su trayectoria en el acto institucional del 5 de marzo por el Día Internacional de la Mujer
La Delegación del Gobierno en Extremadura ha anunciado que entregará el próximo 5 de marzo los galardones “Mujeres que rompen” a Blanca Martín Delgado y Magdalena Moriche, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. El acto institucional se celebrará a las 11.30 horas en el salón de actos de la institución.
Estos premios, que alcanzan en 2026 su quinta edición, reconocen a mujeres extremeñas que, según ha señalado la Delegación, destacan por romper estereotipos de género y contribuir al avance de la igualdad real y efectiva en la sociedad.
Trayectorias reconocidas
En esta edición, la Delegación del Gobierno ha distinguido a Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura entre 2015 y 2026 y segunda mujer en ocupar este cargo. Según ha indicado la institución, se ha valorado su impulso a iniciativas como el primer Plan de Igualdad de la Cámara y su compromiso público con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.
También ha sido reconocida Magdalena Moriche, fundadora de AEXPAINBA y de la fundación que lleva su nombre, por su trayectoria en favor de la inclusión de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. La Delegación ha destacado su labor para visibilizar y dignificar a este colectivo en la comunidad autónoma.
La entrega de los galardones se enmarca en la programación institucional organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre