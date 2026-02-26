Blanca Martín y Magdalena Moriche, premios extremeños 'Mujeres que rompen'

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha anunciado que entregará el próximo 5 de marzo los galardones “Mujeres que rompen” a Blanca Martín Delgado y Magdalena Moriche, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. El acto institucional se celebrará a las 11.30 horas en el salón de actos de la institución.

Estos premios, que alcanzan en 2026 su quinta edición, reconocen a mujeres extremeñas que, según ha señalado la Delegación, destacan por romper estereotipos de género y contribuir al avance de la igualdad real y efectiva en la sociedad.

Trayectorias reconocidas

En esta edición, la Delegación del Gobierno ha distinguido a Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura entre 2015 y 2026 y segunda mujer en ocupar este cargo. Según ha indicado la institución, se ha valorado su impulso a iniciativas como el primer Plan de Igualdad de la Cámara y su compromiso público con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

También ha sido reconocida Magdalena Moriche, fundadora de AEXPAINBA y de la fundación que lleva su nombre, por su trayectoria en favor de la inclusión de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. La Delegación ha destacado su labor para visibilizar y dignificar a este colectivo en la comunidad autónoma.

La entrega de los galardones se enmarca en la programación institucional organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.