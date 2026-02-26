Extremadura, la segunda comunidad más afectada por las borrascas: 10.950 hectáreas anegadas y 360 construcciones dañadas

Extremadura acumula en torno a 10.950 hectáreas anegadas y 360 construcciones afectadas tras el paso consecutivo de varias borrascas atlánticas en las últimas semanas, por lo que se sitúa como la segunda comunidad autónoma más castigada tras Andalucía. De esta forma se recoge en el Portal Registral de Emergencias (PRE), que ha activado el Colegio de Registradores, y que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

En la provincia de Badajoz, los municipios situados a lo largo del Guadiana y del Guádamez suman unas 1.950 hectáreas inundadas, con 100 fincas registrales afectadas y 10 construcciones dañadas. Sin embargo, el golpe más severo se localiza en el entorno de Don Benito, Villar de Rena, Madrigalejo y aledaños, con unas 8.040 hectáreas bajo el agua, 3.609 fincas impactadas y 350 construcciones incluidas en el perímetro afectado, así como en áreas próximas a los cauces del Guadiana y el Zújar.

En cuanto a la provincia cacereña, el PRE sitúa el foco en el ámbito de Coria, donde se contabilizan casi 960 hectáreas inundadas junto al cauce del río Alagón, con 166 fincas registrales perjudicadas. El Colegio de Registradores destaca que este sistema facilita la identificación registral de los bienes dañados sobre cartografía actualizada, una información clave para orientar valoraciones, peritajes y trámites posteriores en un episodio de lluvias que ha dejado anegadas las vegas y riberas, especialmente en el eje del Guadiana.

Regadíos

En materia de infraestructuras hidráulicas, la Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) estima entre ocho y nueve millones de euros los daños por las borrascas. Estas han afectado a los cinco grandes canales que abastecen cerca de 190.000 hectáreas de regadío y han provocado incidencias en explotaciones privadas y en la red de riego. Los regantes se reunieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.

Según Regantex, el golpe ha sido especialmente duro en la provincia de Badajoz, sobre todo en las Vegas Bajas, donde aportaciones laterales no reguladas generaron caudales extraordinarios que desbordaron canales y presas. Entre las afecciones destacan desbordamientos y erosiones en canales principales, presas sobrepasadas, sifones colmatados, tuberías dañadas, desprendimientos y socavones en paredes de canal, además del deterioro de caminos.

Las comunidades de regantes ya trabajan en reparaciones de emergencia para llegar a tiempo al inicio de la campaña de riego, prevista en mes y medio, y piden agilizar los trámites para que las ayudas lleguen cuanto antes. Desde la CHG, Moraleda aseguró que la situación en los embalses está «bastante controlada», con el 91% de la capacidad total, aunque seguirán realizando «pequeños desembalses». Por su parte, Quintana destacó la importancia del regadío y valoró la gestión técnica para compatibilizar el almacenamiento de agua con la reducción de daños.

La Unión

También se pronunció ayer sobre los efectos del temporal la organización agraria La Unión, que solicitó a la Junta que las valoraciones de los daños producidos por las inundaciones se realicen por los técnicos de la Administración, y que no tengan que ser las organizaciones o cooperativas las que tenga que realizar las visitas a las explotaciones a recabar los datos de los daños producidos.

Así lo reclamó el secretario general de la organización agraria, Luis Cortés, quien alertó de que «más de la mitad» de los damnificados por las pérdidas por las inundaciones, que cifró en 250 millones de euros hasta la fecha, «se van a quedar sin ayudas del Ministerio y sin saber que va a hacer la Junta de Extremadura».