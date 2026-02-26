Competencias digitales en Terapia Ocupacional: oportunidad y reto para Extremadura

Conscientes de que el futuro de la atención sociosanitaria pasa por la integración responsable de nuevas tecnologías, hemos impulsado una propuesta formativa en colaboración con Unión Profesional y el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO).

El objetivo es claro: garantizar que los terapeutas ocupacionales extremeños sean profesionales bien formados, competentes en el uso de herramientas digitales y comprometidos con una práctica ética, segura y de calidad. En una comunidad extensa y con marcada dispersión rural como Extremadura, esta apuesta no es solo una mejora académica, sino una estrategia para reducir desigualdades en el acceso a la rehabilitación.

Desde el año 2025 con las organizaciones antes mencionadas, se ha ido elaborando una propuesta de formación con una primera parte online y que culmina este mes de marzo con unas series de módulos presenciales, que se van a llevar acabo en las ciudades de Cáceres y Mérida.

Telerehabilitación: acercar la terapia donde antes no llegaba

La telerehabilitación permite que el terapeuta ocupacional pueda intervenir a distancia mediante videollamadas, plataformas digitales y seguimiento remoto. En Extremadura, donde muchas personas mayores viven en pequeños municipios alejados de los núcleos hospitalarios de ciudades como Cáceres o Badajoz, esta modalidad supone una oportunidad clara.

Entre sus principales beneficios destacan reducir los desplazamientos largos y costosos, facilitar la continuidad terapéutica tras el alta hospitalaria o intervenir en el entorno real del paciente favoreciendo objetivos funcionales más ajustados. Pero no todo son beneficios. También hay retos que afrontar, como la brecha digital, especialmente en población envejecida, la conectividad irregular en determinadas zonas rurales, el menor contacto físico y limitaciones en la evaluación manual.

Otros de los módulos que se impartirán tiene que ver con impresión 3D, cuyo objetivo principal es la personalización y ahorro en ayudas técnicas. La impresión 3D está revolucionando la fabricación de férulas, adaptaciones para cubiertos o dispositivos de apoyo personalizados. Su bajo coste en comparación con productos comerciales hace que sea una opción más ajustada a los pacientes, siempre que esté diseñada y elaborada por un profesional preparado, ya que tiene que está totalmente personalizada según las necesidades del usuario.

La Realidad Virtual, que se utiliza para entrenar habilidades motoras, cognitivas y sociales en entornos simulados, es otro de los elementos que se impartirán. Su principal ventaja es la motivación y estimulación funcional y adherencia al tratamiento, además de ser una simulación segura de actividades de la vida diaria y se puede registrar la evolución y los resultados de una forma muy eficaz.

En esta modalidad de tratamiento, el principal problema que encontramos es el coste de los dispositivos y software, aunque se están obteniendo muy buenos resultados, sobre todo en rehabilitación neurológica y en población infantil.

Por último se impartirá el módulo de Inteligencia Artificial, que sobre todo se aplica en el análisis de datos clínicos, planificación terapéutica y diseño de programas personalizados para optimizar el tiempo administrativo, poder acceder rápido a evidencias científicas actualizadas y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Para ello se utilizan las aplicaciones más fiables y más adaptadas al tipo de información que necesitamos en cada momento, siendo rigurosos y comprometidos con la protección de datos.

Desde el COPTOEX estamos convencidos que la formación específica en competencias digitales resulta clave para garantizar intervenciones seguras, éticas y eficaces para poder usarlas con una perspectiva crítica y sesgada y evitar la dependencia tecnológica por parte del profesional

En Extremadura, donde los recursos humanos pueden ser limitados en determinadas áreas sanitarias y sociales, la IA puede convertirse en una aliada estratégica siempre que se garantice una formación ética y responsable y no siendo un arma de la administración para evitar crear puestos para profesionales. Estas herramientas son un apoyo para el tratamiento, pero nunca podrán sustituir al terapeuta ocupacional.

La formación en competencias digitales en Terapia Ocupacional no debe entenderse como sustitución de la intervención presencial sino como complemento. En una comunidad con amplias zonas rurales, envejecimiento poblacional y desafíos demográficos, la digitalización puede contribuir a reducir desigualdades territoriales.

La iniciativa impulsada por el Colegio representa, por tanto, un paso decisivo para situar a los terapeutas ocupacionales extremeños a la vanguardia profesional. El reto no es solo incorporar tecnología, sino hacerlo con criterio, equidad y visión de futuro. Porque la clave no está en la herramienta, sino en el profesional que sabe utilizarla para mejorar la vida de las personas.

