Extremadura abre una nueva convocatoria para habilitar a docentes en programas bilingües

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha convocado el procedimiento para que el profesorado pueda obtener la acreditación y la habilitación lingüística en lengua extranjera necesarias para desempeñar puestos bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la región. La convocatoria, recogida en una orden firmada el 19 de febrero de 2026, se enmarca en la normativa que impulsa el plurilingüismo y fija como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

La orden abre la posibilidad de acreditar y habilitarse en inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Podrán participar el personal docente en servicio activo en Extremadura y también quienes integren las listas vigentes de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes correspondientes.

El requisito de partida para impartir en una lengua extranjera áreas, materias o módulos no lingüísticos dentro de un programa bilingüe es acreditar, como mínimo, un nivel B2 del MCERL o superior. Esa acreditación podrá justificarse con determinadas titulaciones universitarias vinculadas al idioma (como Filología o Traducción e Interpretación) o con los certificados admitidos en el anexo de la orden.

Dos vías para la habiltación: experiencia o formación

Una vez acreditado el nivel, la habilitación podrá obtenerse por dos vías. La primera es la experiencia docente bilingüe, acreditando haber trabajado en centros o secciones bilingües sostenidos con fondos públicos durante un curso completo o nueve meses no consecutivos. La segunda es la formación metodológica, dirigida a quienes tengan menos experiencia —o ninguna— en estos programas: deberán acreditar una formación especializada en metodología de enseñanzas bilingües de al menos 50 horas. A estos efectos, la orden contempla que cada mes completo de docencia en centros o secciones bilingües equivaldrá a cinco horas de formación metodológica.

El trámite deberá iniciarse cumplimentando obligatoriamente el formulario a través del portal Educarex, con acceso mediante la clave de Rayuela. Tras completar la solicitud electrónica, será necesario imprimirla, firmarla y registrarla junto con la documentación, aunque también se contempla la presentación telemática mediante el registro electrónico general de la Sede de la Junta con certificado digital o DNI electrónico. En caso de pedir habilitación para más de un idioma o cuerpo docente, deberá hacerse en una única solicitud.

El plazo para presentar solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Tras el cierre del plazo, se publicarán listados provisionales de admitidos y excluidos y se abrirá un periodo de subsanación. La Administración fija un máximo de tres meses para resolver el procedimiento; si no hay resolución expresa en ese tiempo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

La certificación de la acreditación y habilitación se remitirá por correo electrónico a las personas declaradas aptas y tendrá carácter permanente, al quedar registrada de oficio en las bases de datos de personal docente. Además, quienes ya estén acreditados y habilitados por convocatorias anteriores no tendrán que solicitar una nueva, salvo que pretendan obtenerla para un idioma distinto al ya reconocido.