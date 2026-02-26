Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado inmobiliario

Extremadura, comunidad donde menor peso tienen los extranjeros en la compraventa de viviendas

La demanda extranjera se concentra en las zonas costeras e insulares, aunque los datos sugieren un posible cambio gradual en la distribución geográfica de las compras

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria.

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. / Tomàs Moyà - Europa Press

Europa Press

Madrid

Extremadura es la comunidad donde menor peso tienen los extranjeros en la compraventa de viviendas ya que solo están presentes en el 1,99% de las operaciones, según datos publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y recogidos por el portal inmobiliario pisos.com. En el lado contrario, Baleares se sitúa como la región con mayor peso de compradores extranjeros, con el 31,47% de las operaciones, si bien ha habido un retroceso del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Al archipiélago le siguen la Comunidad Valenciana (27,17%), Canarias (23,12%), Murcia (20,74%) y Cataluña (16,09%). Andalucía, con un 12,5% y Aragón, con un 8,18%, completan el grupo de comunidades con mayor penetración de demanda internacional.

Las que menos

En el extremo opuesto, además de Extremadura, Galicia (2,7%) y Cantabria (2,96%) son las comunidades donde los compradores foráneos tienen menor presencia, lo que evidencia la concentración geográfica de la demanda extranjera en los territorios costeros e insulares del arco mediterráneo y los archipiélagos. «El comprador extranjero sigue orientándose hacia destinos con alta calidad de vida, clima favorable y buena conectividad internacional, mercados maduros con una oferta residencial muy consolidada. La diferencia con las comunidades del interior y el norte es muy acusada, aunque algunos datos de la comparativa temporal apuntan a que esto podría ir cambiando paulatinamente», según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

