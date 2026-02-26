Mercado inmobiliario
Extremadura, comunidad donde menor peso tienen los extranjeros en la compraventa de viviendas
La demanda extranjera se concentra en las zonas costeras e insulares, aunque los datos sugieren un posible cambio gradual en la distribución geográfica de las compras
Europa Press
Extremadura es la comunidad donde menor peso tienen los extranjeros en la compraventa de viviendas ya que solo están presentes en el 1,99% de las operaciones, según datos publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y recogidos por el portal inmobiliario pisos.com. En el lado contrario, Baleares se sitúa como la región con mayor peso de compradores extranjeros, con el 31,47% de las operaciones, si bien ha habido un retroceso del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Al archipiélago le siguen la Comunidad Valenciana (27,17%), Canarias (23,12%), Murcia (20,74%) y Cataluña (16,09%). Andalucía, con un 12,5% y Aragón, con un 8,18%, completan el grupo de comunidades con mayor penetración de demanda internacional.
Las que menos
En el extremo opuesto, además de Extremadura, Galicia (2,7%) y Cantabria (2,96%) son las comunidades donde los compradores foráneos tienen menor presencia, lo que evidencia la concentración geográfica de la demanda extranjera en los territorios costeros e insulares del arco mediterráneo y los archipiélagos. «El comprador extranjero sigue orientándose hacia destinos con alta calidad de vida, clima favorable y buena conectividad internacional, mercados maduros con una oferta residencial muy consolidada. La diferencia con las comunidades del interior y el norte es muy acusada, aunque algunos datos de la comparativa temporal apuntan a que esto podría ir cambiando paulatinamente», según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre