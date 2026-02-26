Extremadura disfrutará este jueves de cielos despejados y temperaturas estables
La comunidad registrará este jueves, 26 de febrero, cielo poco nuboso o despejado y temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso
El Periódico Extremadura
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la jornada de este jueves estará marcada por la estabilidad atmosférica en Extremadura. Predominarán los cielos poco nubosos o completamente despejados en la mayor parte del territorio, lo que favorecerá un tiempo tranquilo y sin precipitaciones.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios respecto a días anteriores, aunque las mínimas podrían experimentar un ligero descenso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Los valores térmicos oscilarán entre los 6 y los 23 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres se situarán entre los 7 y los 21 grados.
Los vientos soplarán de componente variable y con escasa intensidad, por lo que no se prevén fenómenos adversos asociados al viento. Estas condiciones permitirán una sensación térmica agradable durante las horas centrales del día.
La previsión apunta, por tanto, a una jornada plenamente estable en la región, propia de finales de febrero, ideal para actividades al aire libre y desplazamientos sin complicaciones meteorológicas.
Cambios
Tras varios días marcados por la estabilidad atmosférica y temperaturas inusualmente templadas en gran parte del país, se consolida un cambio de tiempo que a partir del domingo dejará un descenso térmico y la llegada de lluvias a distintas comunidades autónomas.
