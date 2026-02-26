Los extremeños podrán formarse este año en el sector energético con 126 cursos que llegarán a 1.800 personas

El Clúster de la Energía de Extremadura ha puesto en marcha su nuevo Plan de Formación Anual (PAF26) del sector energético, tras el éxito y los objetivos alcanzados en el anterior plan, desarrollado a lo largo de 2025, con un 98% de ejecución global.

El PAF26 vuelve a contar con el respaldo y la subvención de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y el SEXPE, así como del Ministerio de Trabajo y Economía Social y SEPE.

La Secretaria General de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado, ha subrayado que el PAF26 es buena muestra de los positivos resultados que representa la colaboración público-privada, incidiendo en que “cuando todos nos unimos creamos futuro, empleo y nuevas oportunidades de formación”. De hecho, ha incidido que el Plan es una apuesta por la mejora de la “empleabilidad, la cohesión territorial y la capacidad industrial de Extremadura”.

Por su parte el Presidente del Cluster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, ha explicado que el PAF26 “abre escenarios para el crecimiento y la innovación tanto para empresas y profesionales del sector de la energía, como para otros sectores relacionados y afines. Formación de alta calidad que posiciona al energético como un sector estratégico para Extremadura”.

Metodología

El nuevo Plan está compuesto por 56 acciones formativas que se despliegan en 126 cursos, lo que representa la impartición de 3.385 horas, y contempla un alcance de más de 1.800 alumnos

El Plan Anual de Formación del Clúster de la Energía de Extremadura está concebido como una herramienta eminentemente práctica ya que responde a las necesidades reales de las empresas del sector, contribuyendo no solo a la adquisición de conocimientos y habilidades, sino a la mejora de la empleabilidad de los alumnos.

Los distintos cursos y actividades formativas son impartidos por expertos en activo del ámbito energético, posibilitando nuevas oportunidades tanto a profesionales del propio sector que quieran crecer o actualizarse, como a demandantes de empleo.

El amplio elenco de formadores especializados procede de empresas de referencia en el sector, y además para su desarrollo vuelve a contar con la estrecha colaboración de asociaciones extremeñas de gran representatividad empresarial como ASPREMETAL, ASINET, ASEMIET Y PYMECON.

Entre las temáticas destacadas incluidas en el PAF26 se encuentran distintas tipologías de energías renovables, la movilidad sostenible, la aplicación de la Inteligencia Artificial al sector energético, la bioenergía, huella de carbono, seguridad laboral, o temáticas transversales de gestión, administración y comercialización en las empresas del sector. Un amplio y exhaustivo abanico formativo que cuenta con cursos con certificaciones y homologaciones técnicas, con carnet profesionales y títulos propios.

El PAF26 arranca con los primeros cursos que se van a impartir a finales del mes de febrero y comienzos de marzo.