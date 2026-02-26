FIO 2026 convierte Monfragüe en una gran experiencia familiar en torno a la naturaleza

Del 27 de febrero al 1 de marzo, el Parque Nacional de Monfragüe volverá a latir con la celebración de la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), una edición que destaca especialmente por la amplitud de su programación y por su apuesta decidida por el público familiar.

Más allá de su dimensión profesional e internacional, FIO 2026 se presenta como una experiencia completa para disfrutar en familia, una oportunidad para que pequeños y mayores compartan el descubrimiento de la biodiversidad en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa.

La exposición de fotografías es uno de los grandes atractivos. / TURISMO DE EXTREMADURA

La programación de este año es una de las más ambiciosas de su historia. Durante tres días, el recinto de Villarreal de San Carlos acogerá 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados, exposiciones, presentaciones de libros, observatorios y rutas guiadas por el entorno de Monfragüe.

La respuesta del público ha sido extraordinaria: las plazas para muchas de las actividades se completaron en pocas horas, reflejo del creciente interés que despierta el turismo de naturaleza y la consolidación de FIO como cita imprescindible en el calendario extremeño.

Uno de los grandes atractivos para el público general será la diversidad de propuestas que permiten acercarse al mundo de las aves desde múltiples perspectivas.

Desde talleres artísticos, como el que impartirá el reconocido acuarelista José Antonio Sencianes, hasta encuentros con fotógrafos y naturalistas de referencia internacional, la feria ofrece experiencias que combinan conocimiento, creatividad y emoción.

Los stands ofrecen información sobre destinos y especies de aves. / TURISMO DE EXTREMADURA

Amplia presencia femenina

FIO 2026 destaca también por la gran presencia femenina en su programación. Ilustradoras, fotógrafas, investigadoras y divulgadoras protagonizan conferencias y espacios de debate que aportan nuevas miradas a la conservación y a la observación de aves.

El cartel oficial, obra de la ilustradora extremeña Ana Fernández, simboliza esta sensibilidad con la imagen del somormujo blanco y un mensaje claro de defensa de los humedales y los ecosistemas frágiles.

Un visitante en el Salto del Gitano. / TURISMO DE EXTREMADURA

El espacio FOTOFIO, dedicado a la fotografía y el cine de naturaleza, volverá a ser uno de los puntos neurálgicos del programa. En él se proyectarán documentales y se celebrarán charlas que conectan la pasión por la imagen con la divulgación científica y la conservación.

Entre ellas, la proyección de ‘Centinelas del Viento’, acompañada por la intervención de la bióloga Laura Gangoso, promete ser uno de los momentos más inspiradores del fin de semana.

La feria invita a aprender y experimentar. Las rutas guiadas y los observatorios permiten a las familias adentrarse en el paisaje de Monfragüe y contemplar algunas de las especies más emblemáticas de la región. Para muchos niños, será la primera vez que utilicen prismáticos para identificar aves o que participen en actividades de iniciación a la orientación y la exploración del entorno natural.

Senderistas en la Vía Verde de Monfragüe. / TURISMO DE EXTREMADURA

En un momento en el que cada vez más familias buscan planes que conecten ocio, aprendizaje y sostenibilidad, FIO 2026 se consolida como una propuesta ideal. No es solo una feria especializada, sino un encuentro abierto que acerca la biodiversidad a todos los públicos y que permite descubrir, en comunidad, la riqueza natural de Extremadura.

Durante tres días, Monfragüe será aula, mirador y punto de encuentro. Un espacio donde la naturaleza se observa, se escucha, se pinta, se fotografía y, sobre todo, se comparte en familia.

Consulta toda la programación en https://fioextremadura.es/