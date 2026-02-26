Más fresco, más sano y bueno para tus vecinos: Extremadura pone de moda el comercio local entre los jóvenes

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha puesto en marcha en varios centros escolares de la región un proyecto de sensibilización sobre comercio local con el eslogan "Aprendemos a elegir, elegimos lo de aquí", cuyo objetivo es fomentar el consumo responsable y poner en valor el tejido empresarial de proximidad entre los escolares de la región.

La campaña, que se inició el 23 de febrero y que se celebrará hasta el 27 de marzo, expone los beneficios del comercio local o de proximidad, como el estímulo a la economía de la comunidad, la creación de empleo, la reducción del impacto ambiental al disminuir las emisiones de CO2 por el transporte y la garantía de productos más frescos y de calidad. Además, fomenta una conexión más cercana entre consumidores y productores, brindando un servicio más personalizado.

Campaña escolar "Aprendemos a elegir" / El Periódico Extremadura

Los centros seleccionados para el desarrollo de la campaña son el CEIP Manuel Pacheco y el IES San José, en Badajoz, entre el 23 y el 27 de febrero; el CEIP Almanzor y el IES Zurbarán, en Navalmoral de la Mata, del 2 al 6 de marzo; el CEIP Donoso Cortés y el IES Luis Chamizo, en Don Benito, entre el 9 y el 13 de marzo; el CEIP General Navarro y Alonso de Celada y el colegio concertado Nuestra Señora de los Remedios para los/as alumnos/as de la ESO, en Valencia de Alcántara, del 16 al 20 de marzo, y en Mérida el colegio concertado Atenea, para todos los cursos, entre el 23 y el 27 de marzo.

Beneficios del comercio local

El comercio local fomenta el crecimiento de pequeños negocios y productores de la zona, generando un efecto multiplicador que revierte en la comunidad y crea oportunidades de empleo. Además, reduce significativamente la huella de carbono al evitar el transporte de productos desde largas distancias, lo que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de plásticos para el embalaje.

Archivo - Varias frutas expuestas en el exterior de una frutería, a 17 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Más de 50.000 pequeños comercios han tenido que cerrar en los últimos diez años, según datos de la Unión de Profesionales y Trabaj / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El comercio de cercanía permite acceder a alimentos de temporada y a productos frescos que conservan mejor sus propiedades nutricionales y su sabor original, ya que no son sometidos a largos procesos de transporte y conservación, al tiempo que ofrece una experiencia de compra más cercana, con comerciantes que conocen a sus clientes y pueden ofrecer asesoramiento experto y un trato más humano.

Fortalecimiento del tejido social y comunitario

Apoyar al comercio local mejora el carácter y la vitalidad de los barrios, contribuyendo a la cohesión social y a una mayor satisfacción general con la comunidad. En una era digitalizada, es importante concienciar al sector infantil y juvenil, de estos beneficios.

Las diversas actividades serán ejecutadas por la empresa especializada Rurex Formación, que tratará a través del juego participativo, de motivar a la compra en el comercio de barrio a escolares entre tercero de primaria y cuarto de la E.S.O.

Entre las iniciativas que se desarrollarán se encuentran el juego de PeCo, adaptación del juego de la oca tradicional referido al comercio local; juegos de rol, para comprender el papel de los actores intervinientes y lo que hay detrás de los comercios de barrio; carreras de comercio, en las que a través del juego y el deporte se fomenta el consumo responsable, o teatrillos para los más pequeños.

Está prevista también una gran actuación de magia para los centros de primaria y un concurso para los/as participantes de los cursos de cuarto de la E.S.O.

Las monitoras de este proyecto irán acompañadas en todo momento por PeCo, mascota del proyecto, y se podrá ver una exposición gráfica en todos los centros en los días en los que participan, en los que se explica de forma gráfica el mensaje principal de la campaña, "Aprendemos a elegir, elegimos lo de aquí".