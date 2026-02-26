"Hemos sacado a la región de su aislamiento histórico, promoviendo empleo y bienestar"

Treinta años después de la creación de la demarcación en Extremadura, ¿qué balance hace del papel que ha desempeñado el Colegio en el desarrollo de la región?

-El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) en Extremadura actúa como institución de ordenación profesional y de garantía técnica. De esta forma, juega un papel de consultor técnico y motor crítico en la transformación de la región durante las últimas tres décadas, no solo en las infraestructuras, sino también colaborando con instituciones públicas, participando en la movilización del conocimiento y en la divulgación de la ingeniería, acercando su impacto al público, de forma que se haya sacado a la región de su aislamiento histórico, promoviendo empleo y bienestar.

¿Cuáles han sido las infraestructuras o proyectos más determinantes en estas tres décadas para la vertebración y modernización de Extremadura?

-Yo destacaría el Desarrollo de la Red de Carreteras de Alta Capacidad como la A-66 y la línea de alta velocidad de Extremadura, que sin estar terminada, ya ha supuesto una mejora en el ferrocarril en la región.

También hay que destacar la mejora en todo lo relativo al ciclo del agua, abastecimiento a pueblos y ciudades, depuradoras o regadíos o los grandes desarrollos de infraestructuras energéticas y de energías renovables.

¿Cómo ha evolucionado la profesión de ingeniero de Caminos en estos 30 años, tanto en el ámbito técnico como en el social?

-Desde el colegio vemos cómo la profesión se percibe por la sociedad como una profesión de prestigio, lo cual se ha mantenido en estos treinta años, pero siendo los grandes desconocidos en lo que atañe al día a día de nuestra profesión.

En el ámbito técnico en estos 30 años se han producido grandes avances a los que nos hemos tenido que adaptar e incorporar a nuestro día a día, como puede ser el BIM, el uso de herramientas vía satélite y drones y por supuesto los potentes programas de cálculo, como pueden ser hidráulicos o de estructuras, que nos permiten modelar con mayor precisión.

Extremadura es una región extensa y con baja densidad de población. ¿Qué retos específicos plantea esto en materia de infraestructuras y planificación territorial?

-Las infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarril, redes eléctricas, abastecimiento de agua, fibra óptica) deben cubrir largas distancias para conectar pocos núcleos. Esto implica mayor inversión por usuario y menor rentabilidad económica directa, lo que dificulta justificar grandes proyectos únicamente con criterios de demanda inmediata.

Esto nos lleva al reto de equilibrar cohesión territorial frente a criterios estrictos de rentabilidad. Hay que evitar una ‘región a dos velocidades’ y reforzar la conectividad transversal.

Asimismo tenemos que diseñar modelos de movilidad flexibles (transporte a demanda, digitalización, intermodalidad) que sean sostenibles económicamente para evitar la dependencia del vehículo privado, uno de los grandes retos en Extremadura.

En resumen, para superar este reto hay que priorizar estratégicamente, coordinando transporte, energía, vivienda, suelo industrial y protección ambiental desde una visión supramunicipal.

En un contexto marcado por la sostenibilidad y la transición ecológica, ¿qué papel están llamados a desempeñar los ingenieros de Caminos?

-Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos están llamados a desempeñar un papel absolutamente estratégico. Nuestro ámbito tradicional —infraestructuras, agua, transporte, energía y ordenación del territorio— coincide con sectores clave de la transición ecológica. Tenemos no solo que construir nuevas infraestructuras que se adapten a los nuevos retos, sino que tenemos que transformar las existentes para que sean sostenibles, resilientes y socialmente responsables.

¿Existe actualmente relevo generacional suficiente en la profesión o preocupa la falta de vocaciones técnicas?

-En estos momentos desde el Colegio vemos que estamos en una situación de pleno empleo. Este hecho unido a factores como que empiezan las jubilaciones de la generación del baby boom y el bajo número de alumnos que están optando por nuestra profesión lo cual nos preocupa.

Afortunadamente, hemos detectado recientemente, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional, un resurgir del interés en estudiar esta carrera, lo cual nos hace mirar al futuro con esperanza.

¿Cómo está trabajando el colegio para apoyar a sus colegiados ante los nuevos desafíos tecnológicos, como la digitalización, la inteligencia artificial o el BIM?

-Desde el colegio se está constantemente ofreciendo formación continuada a los colegiados. De esta forma se ofrecen todo tipo de cursos con los que conseguimos estar siempre al frente de la formación para poder usar los nuevos recursos tecnológicos.

De cara al futuro, ¿qué prioridades se marca la demarcación de Extremadura para los próximos años y qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad en este aniversario?

-Uno de los principales objetivos que tenemos es que se visualice nuestra profesión, la cual como he comentado con anterioridad, es una gran desconocida para la sociedad. Para ello vamos a promover a lo largo de este año una exposición itinerante por las principales ciudades de Extremadura bajo el lema ‘Caminos: 30 años, 30 obras’.

Con ello queremos trasladar a la sociedad que hechos tan sencillos como abrir un grifo y que haya agua, o el ir por una carretera a trabajar son gracias al esfuerzo y el trabajo de los Ingenieros de Caminos, los cuales por nuestra tipología de trabajo tenemos una gran vocación de servicio público y queremos que la gente lo conozca.