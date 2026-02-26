Inyección de 3 millones para modernizar los hospitales de Zafra y Llerena con nueva tecnología y espacios

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha culminado una renovación tecnológica y de infraestructuras en el Área de Salud de Llerena-Zafra con una inversión global cercana a los 2,9 millones de euros, destinada a la actualización de equipamiento diagnóstico y a la mejora de espacios asistenciales en ambos hospitales.

Una de las actuaciones más relevantes ha sido la incorporación de 16 ecógrafos de última generación, adquiridos en 2025 a través del programa AMAT-I, que sustituyen a equipos con más de veinte años de antigüedad. El SES ha destinado 579.186 euros a esta renovación, distribuyendo ocho dispositivos en cada hospital para servicios como Cirugía, Fisioterapia, Ginecología, Neumología, Neurología, Quirófano, Radiología, Rehabilitación, Traumatología y Urgencias.

Refuerzo en radiología y diagnóstico avanzado

Además, el SES ha invertido 755.863 euros en cada hospital para reforzar el servicio de Radiología. En el Hospital de Llerena se ha instalado un nuevo equipo para la sala de radiología especial telecomandada, que utiliza rayos X y fluoroscopia para estudios dinámicos y permite obtener imágenes en tiempo real del aparato digestivo, urológico o ginecológico. También se ha incorporado un software con herramientas avanzadas de inteligencia artificial aplicado a la reconstrucción de imagen, que mejora el rendimiento de la Resonancia Magnética.

En el Hospital de Zafra se ha sustituido el equipo de TAC por un modelo de última generación que incorpora como novedad el TAC cardiaco, junto a la adecuación de la sala para adaptarla a los nuevos requerimientos técnicos.

A ello se suman cuatro nuevos arcos quirúrgicos para los quirófanos del área sanitaria, con una inversión de 714.408 euros (tres equipos en Zafra y uno en Llerena). Estos dispositivos permiten obtener imágenes intraoperatorias en tiempo real, lo que favorece intervenciones más precisas, menos invasivas y con mayor seguridad para los pacientes.

Nuevos espacios asistenciales

La modernización no se limita al equipamiento. Ambos hospitales han acometido mejoras estructurales y la creación de nuevos espacios que entrarán en funcionamiento en las próximas semanas.

El Hospital de Llerena contará desde este mes con una nueva zona de Cirugía Mayor Ambulatoria y un nuevo gimnasio de rehabilitación y fisioterapia, actuaciones que han superado los 670.000 euros de inversión.

Por su parte, el Hospital de Zafra dispondrá de un nuevo acceso a Urgencias y sala de espera, además de un espacio ampliado para el servicio de Urología, que incluye una sala de procedimientos ambulatorios y una consulta específica de Enfermería urológica. Estas actuaciones han supuesto una inversión superior a 240.000 euros.

Según ha destacado la Junta, estas actuaciones buscan reforzar la calidad asistencial mediante la dotación de equipos tecnológicos modernos y espacios adaptados, con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria más eficaz y segura en el sur de la región.