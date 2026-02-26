Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Ludusa seguimos creciendo para que tú también lo hagas

Ludusa: Más de un siglo impulsando el crecimiento de tu empresa

De izquierda a derecha, Yadira Calle, Teresa Fraile, Magdalena Beltrán, Álvaro Durán, Reyes Barrado, Jesús Durán, Alejandro Durán, María Iñiguez, Laura Tafur, Lucía Martín, Susana Rubio y Emilio Carlos. / Toni Gudiel

LUDUSA

Plasencia

Somos una compañía placentina con más de 100 años de experiencia (fundada en 1916), especializada en asesoría y consultoría integral para empresas, pymes y autónomos. Ahora ampliamos nuestros servicios con la Asesoría Financiera certificada MiFID II, cumpliendo con la normativa europea que garantiza la máxima formación, transparencia y seguridad en el asesoramiento financiero.

Porque tomar decisiones financieras acertadas marca la diferencia. Nuestro objetivo es ayudarte a optimizar, proteger y rentabilizar tus recursos e inversiones con total confianza.

Servicios integrales para tu tranquilidad

Empresas de todos los sectores confían en nosotros para áreas clave como: Asesoría Fiscal, Asesoría Laboral, Asesoría Contable, Asesoría Jurídico-Mercantil, Asesoría Financiera y Seguros Generales.

Trabajamos con tarifas ajustadas y una excelente relación calidad-precio, ofreciendo un servicio cercano, profesional y altamente especializado.

Un equipo preparado para acompañarte

Contamos con economistas, graduados sociales y colaboradores jurídicos de primer nivel, lo que nos permite ofrecer soluciones sólidas y personalizadas para grandes empresas, pymes, autónomos y particulares.

En Ludusa no ofrecemos respuestas estándar: diseñamos soluciones a medida, adaptadas a cada cliente y a cada situación, con el respaldo de las tecnologías más avanzadas para garantizar rapidez, eficacia y seguridad en cada trámite.

Además, ponemos a tu disposición un consultorio fiscal gratuito en nuestra web, donde podrás resolver tus dudas y comprobar la calidad de nuestro asesoramiento.

Experiencia, profesionalidad y compromiso con tu crecimiento.

Eso es Ludusa.

TEMAS

