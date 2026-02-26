En Ludusa seguimos creciendo para que tú también lo hagas
Ludusa: Más de un siglo impulsando el crecimiento de tu empresa
LUDUSA
Somos una compañía placentina con más de 100 años de experiencia (fundada en 1916), especializada en asesoría y consultoría integral para empresas, pymes y autónomos. Ahora ampliamos nuestros servicios con la Asesoría Financiera certificada MiFID II, cumpliendo con la normativa europea que garantiza la máxima formación, transparencia y seguridad en el asesoramiento financiero.
Porque tomar decisiones financieras acertadas marca la diferencia. Nuestro objetivo es ayudarte a optimizar, proteger y rentabilizar tus recursos e inversiones con total confianza.
Servicios integrales para tu tranquilidad
Empresas de todos los sectores confían en nosotros para áreas clave como: Asesoría Fiscal, Asesoría Laboral, Asesoría Contable, Asesoría Jurídico-Mercantil, Asesoría Financiera y Seguros Generales.
Trabajamos con tarifas ajustadas y una excelente relación calidad-precio, ofreciendo un servicio cercano, profesional y altamente especializado.
Un equipo preparado para acompañarte
Contamos con economistas, graduados sociales y colaboradores jurídicos de primer nivel, lo que nos permite ofrecer soluciones sólidas y personalizadas para grandes empresas, pymes, autónomos y particulares.
En Ludusa no ofrecemos respuestas estándar: diseñamos soluciones a medida, adaptadas a cada cliente y a cada situación, con el respaldo de las tecnologías más avanzadas para garantizar rapidez, eficacia y seguridad en cada trámite.
Además, ponemos a tu disposición un consultorio fiscal gratuito en nuestra web, donde podrás resolver tus dudas y comprobar la calidad de nuestro asesoramiento.
Experiencia, profesionalidad y compromiso con tu crecimiento.
Eso es Ludusa.
