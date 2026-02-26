Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Carretera anegada por las lluvias en la Dehesilla de Calamón de Badajoz.

Carretera anegada por las lluvias en la Dehesilla de Calamón de Badajoz. / S. GARCÍA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura, la segunda comunidad más afectada por las borrascas: 10.950 hectáreas anegadas y 360 construcciones dañadas

La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) estima en nueve millones de euros los daños causados por las borrascas, que han afectado a los canales de riego y a explotaciones privadas

Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis

Las máquinas iniciaron hace varias semanas los movimientos de tierra y próximamente se levantarán las edificaciones. Existe interés de marcas. Desde la empresa inciden en que no pueden revelar los nombres por cláusulas de confidencialidad: "Son firmas importantes"

Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo

La presidenta de la Junta en funciones presentará el próximo martes por la tarde su programa de gobierno a la Cámara sin tener aún los apoyos garantizados

El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres

Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera

La fábrica china de cátodos ya va muy en serio y da otro paso decisivo para instalarse en Mérida

La Junta de Extremadura concede el permiso ambiental a la planta de Yuneng International

Muere Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F

El protagonista del 23F ha fallecido a los 93 años el mismo día que se han desclasificado los documentos relativos al intento de golpe en el Congreso de los Diputados

