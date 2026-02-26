Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de febrero
Extremadura, la segunda comunidad más afectada por las borrascas: 10.950 hectáreas anegadas y 360 construcciones dañadas
La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) estima en nueve millones de euros los daños causados por las borrascas, que han afectado a los canales de riego y a explotaciones privadas
Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
Las máquinas iniciaron hace varias semanas los movimientos de tierra y próximamente se levantarán las edificaciones. Existe interés de marcas. Desde la empresa inciden en que no pueden revelar los nombres por cláusulas de confidencialidad: "Son firmas importantes"
Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
La presidenta de la Junta en funciones presentará el próximo martes por la tarde su programa de gobierno a la Cámara sin tener aún los apoyos garantizados
El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres
Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera
La fábrica china de cátodos ya va muy en serio y da otro paso decisivo para instalarse en Mérida
La Junta de Extremadura concede el permiso ambiental a la planta de Yuneng International
Muere Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F
El protagonista del 23F ha fallecido a los 93 años el mismo día que se han desclasificado los documentos relativos al intento de golpe en el Congreso de los Diputados
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre