Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de febrero

La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) estima en nueve millones de euros los daños causados por las borrascas, que han afectado a los canales de riego y a explotaciones privadas

Las máquinas iniciaron hace varias semanas los movimientos de tierra y próximamente se levantarán las edificaciones. Existe interés de marcas. Desde la empresa inciden en que no pueden revelar los nombres por cláusulas de confidencialidad: "Son firmas importantes"

La presidenta de la Junta en funciones presentará el próximo martes por la tarde su programa de gobierno a la Cámara sin tener aún los apoyos garantizados

Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera

La Junta de Extremadura concede el permiso ambiental a la planta de Yuneng International

