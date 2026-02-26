Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Es la tercera del país en producción total y la sexta en fuentes renovablesn La energía verde ya supone el 52,4% en la comunidad, 1,2 puntos más que el año anterior

El palacio cacereño, diseñado por Giovanni Battista Contini, fue adquirido por el Círculo de la Concordia y más tarde cedido a Auxilio Social, que lo convirtió en la Casa de la Madre, donde nacieron miles de cacereños

La Ribera del Marco, huerto primigenio y hoy barrio residencial, mantiene viva la tradición de un plato que nació entre bancales, pesqueras y lumbres

El expediente, aprobado este jueves en la Comisión de Cultura con los votos de PP y VOX, plantea la solicitud de adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la declaración de interés público para la fábrica de baterías de litio, impulsada por Yuneng International, que permitirá iniciar las obras en marzo y acogerse a bonificaciones fiscales

Una parte la va a realizar la brigada de obras en frío y otra una empresa contratada por el ayuntamiento

Al mismo tiempo, siguen los trámites para licitar el plan de asfaltado en doce calles