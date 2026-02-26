Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Actualidad
Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua
Es la tercera del país en producción total y la sexta en fuentes renovablesn La energía verde ya supone el 52,4% en la comunidad, 1,2 puntos más que el año anterior
La historia de un palacio único: de la fortuna en Perú al renacimiento cacereño del siglo XVI
El palacio cacereño, diseñado por Giovanni Battista Contini, fue adquirido por el Círculo de la Concordia y más tarde cedido a Auxilio Social, que lo convirtió en la Casa de la Madre, donde nacieron miles de cacereños
Berzas y coles con buche en el residencial del palacete que fue centro de reunión de la aristocracia de Cáceres y el tiro de pichón
La Ribera del Marco, huerto primigenio y hoy barrio residencial, mantiene viva la tradición de un plato que nació entre bancales, pesqueras y lumbres
PSOE y Unidas Podemos critican la iniciativa de Cáceres como 'Ciudad Taurina' y su impacto en la candidatura 2031
El expediente, aprobado este jueves en la Comisión de Cultura con los votos de PP y VOX, plantea la solicitud de adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura
Mérida da un paso clave para su revolución industrial
El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la declaración de interés público para la fábrica de baterías de litio, impulsada por Yuneng International, que permitirá iniciar las obras en marzo y acogerse a bonificaciones fiscales
El plan de bacheo extraordinario de Plasencia se pone en marcha con la señalización de los baches
Una parte la va a realizar la brigada de obras en frío y otra una empresa contratada por el ayuntamiento
Al mismo tiempo, siguen los trámites para licitar el plan de asfaltado en doce calles
