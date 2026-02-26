Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Después de décadas de paso restringido y desvíos interminables, el viaducto aspira a normalizar la relación con Portugal, transformando la zona en una conexión estable para empleo y crear oportunidades

Mantiene la segunda colonia más importante de todo el país, pero es también una de las comunidades con mayor declive

El casco histórico cacereño ha pasado de 300 parejas a una presencia testimonial

Cuando subió este sábado a recoger el Goya al Mejor Largometraje de Animación (’Decorados’), segundo de su carrera, el director del estudio Glow (Almendralejo) comprendió que los sueños se pueden alcanzar si uno cree en ellos, aunque José María es más de esfuerzo que de anhelos. Fue la segunda estatuilla ‘extremeña’ de la noche tras la que se llevó la productora Mónica Gallardo por ‘Gilbert’

El sector afronta la volatilidad de ambos metales preciosos, con márgenes más ajustados y cierta cautela entre algunos clientes por los precios actuales

Noticias relacionadas

Mérida cerró 2025 con un aumento del 13,31% en viajeros y del 4,96% en pernoctaciones, según los datos presentados por el delegado de Turismo, Felipe González.