Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El puente de Cedillo: la unión de dos economías (Cáceres y Portugal) separadas por una frontera
Después de décadas de paso restringido y desvíos interminables, el viaducto aspira a normalizar la relación con Portugal, transformando la zona en una conexión estable para empleo y crear oportunidades
Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
Mantiene la segunda colonia más importante de todo el país, pero es también una de las comunidades con mayor declive
El casco histórico cacereño ha pasado de 300 parejas a una presencia testimonial
El extremeño Fernández de Vega tras ganar su segundo Goya: "Hay que trabajar siempre y no conformarse nunca"
Cuando subió este sábado a recoger el Goya al Mejor Largometraje de Animación (’Decorados’), segundo de su carrera, el director del estudio Glow (Almendralejo) comprendió que los sueños se pueden alcanzar si uno cree en ellos, aunque José María es más de esfuerzo que de anhelos. Fue la segunda estatuilla ‘extremeña’ de la noche tras la que se llevó la productora Mónica Gallardo por ‘Gilbert’
El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un "arma de doble filo"
El sector afronta la volatilidad de ambos metales preciosos, con márgenes más ajustados y cierta cautela entre algunos clientes por los precios actuales
Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia
Mérida cerró 2025 con un aumento del 13,31% en viajeros y del 4,96% en pernoctaciones, según los datos presentados por el delegado de Turismo, Felipe González.
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Estas son las 40 localidades de Extremadura a las que llega en marzo el programa de mamografías del SES