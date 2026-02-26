Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

A las puertas de que se celebre el pleno, PP y Vox apuran la negociación con hermetismo para tratar de llegar a un acuerdo. Abascal ve "difícil" un pacto inminente y el PP insiste en negociar "hasta el último momento"

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura confirma la vuelta de las operaciones de Cirugía Vascular en el hospital cacereño

El doctor Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, valora positivamente la reapertura del servicio, que comenzará con cirugías de complejidad media-baja

Tras no poder estudiar Enfermería, se formó en podología, una profesión que ejerce actualmente en la ciudad y que ofrece múltiples áreas de especialización

Comerciantes y clientes coinciden en que la subida de precios obliga a comparar, priorizar y ajustar el consumo, buscando marcas blancas y reduciendo la compra de productos frescos para ahorrar

La Comisión Jurídica de Extremadura determina que no procede indemnizar al motorista accidentado en Cáceres, tras analizar los informes policiales y municipales sobre el suceso ocurrido en julio de 2024

El cierre de la tienda Inside en Plasencia, ubicada en la céntrica calle del Sol, se suma a otras franquicias que han cesado su actividad comercial en los últimos años