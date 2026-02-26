Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura encara una investidura incierta ante la amenaza de un bloqueo inédito
A las puertas de que se celebre el pleno, PP y Vox apuran la negociación con hermetismo para tratar de llegar a un acuerdo. Abascal ve "difícil" un pacto inminente y el PP insiste en negociar "hasta el último momento"
Cáceres retomará en abril las operaciones del servicio de Cirugía Vascular tras seis años y medio de parón
La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura confirma la vuelta de las operaciones de Cirugía Vascular en el hospital cacereño
El doctor Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, valora positivamente la reapertura del servicio, que comenzará con cirugías de complejidad media-baja
Victoria García Rey, podóloga en Cáceres, alerta sobre el uso de leotardos y la salud de los pies en niños
Tras no poder estudiar Enfermería, se formó en podología, una profesión que ejerce actualmente en la ciudad y que ofrece múltiples áreas de especialización
La cesta de la compra se come el sueldo: mantener el hogar cuesta ya 1.021 euros al mes en Extremadura
Comerciantes y clientes coinciden en que la subida de precios obliga a comparar, priorizar y ajustar el consumo, buscando marcas blancas y reduciendo la compra de productos frescos para ahorrar
Un badén y la falta de pruebas: claves del dictamen que exime al Ayuntamiento de Cáceres de pagar 100.000 euros por un accidente de moto
La Comisión Jurídica de Extremadura determina que no procede indemnizar al motorista accidentado en Cáceres, tras analizar los informes policiales y municipales sobre el suceso ocurrido en julio de 2024
Inside cierra su tienda en Plasencia y agrava la crisis de las franquicias en la ciudad
El cierre de la tienda Inside en Plasencia, ubicada en la céntrica calle del Sol, se suma a otras franquicias que han cesado su actividad comercial en los últimos años
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
- Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático
- Estas son las 40 localidades de Extremadura a las que llega en marzo el programa de mamografías del SES