El tejido empresarial reclama un 'Ruta de la Plata' a 200 km/h para viajeros y mercancías: "sin tren no hay futuro"

El tejido empresarial del Oeste peninsular ha reclamado la recuperación de la Ruta de la Plata como un ferrocarril de altas prestaciones, apto para viajeros y mercancías y con velocidades en el entorno de 200 kilómetros por hora, al considerar que se trata de una infraestructura estratégica para la competitividad y la cohesión territorial. "Sin tren no hay futuro", se ha defendido en la jornada celebrada en Béjar.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Béjar junto a la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata, ha reunido a representantes institucionales, empresariales y académicos para respaldar la reapertura del eje ferroviario en el tramo Plasencia–Astorga, considerado esencial para la vertebración norte-sur del Oeste.

Eje estratégico para la cohesión y el desarrollo

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto que la recuperación de este trazado resulta determinante para completar la conectividad interior del Arco Atlántico y reforzar el papel del Corredor Atlántico dentro de la Red Transeuropea de Transporte.

Según se ha defendido, la Ruta de la Plata constituye una infraestructura clave para mejorar la intermodalidad, evitar cuellos de botella en el sistema ferroviario nacional y equilibrar el desarrollo territorial.

La propuesta empresarial no contempla una línea de alta velocidad, sino un tren de altas prestaciones que permita "impulsar la competitividad de los sectores productivos del Oeste" y conectar eficazmente los puertos y nodos logísticos del Corredor Atlántico, además de "facilitar el transporte de mercancías estratégicas, incluidas energías renovables como el hidrógeno verde y minerales críticos", y "reforzar la resiliencia logística y la movilidad sostenible en el eje norte-sur.

Se ha subrayado igualmente que el tramo pendiente entre Plasencia y Astorga, de aproximadamente 320 kilómetros, es esencial para garantizar la continuidad ferroviaria del Oeste peninsular, siendo prioritario el subtramo Plasencia–Salamanca, de unos 120 kilómetros.

Pérdida de población

Los promotores de la iniciativa han recordado que se cumplen 41 años sin el tren Ruta de la Plata, una circunstancia que, a su juicio, ha contribuido al aislamiento ferroviario del Oeste.

Como argumento demográfico, han expuesto que mientras España ha aumentado su población en 11,2 millones de habitantes en las últimas décadas, las seis provincias directamente vinculadas al eje —Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz— han perdido en conjunto el 9,06% de su población.

Según los datos aportados, estas provincias han pasado de 3.323.097 habitantes el 1 de enero de 1985 a 3.021.769 el 1 de enero de 2026. En el caso de Extremadura, la provincia de Cáceres ha perdido 33.581 habitantes, mientras que la de Badajoz ha ganado 13.070.

Estudio de viabilidad y plazos

Durante el encuentro también se ha recordado que el Ministerio de Transportes formalizó en febrero de 2024 el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia–León (Ruta de la Plata), con un plazo de ejecución de 24 meses.

Según se ha señalado, ese periodo ya ha vencido, por lo que se ha reclamado la publicación del estudio por razones de transparencia y para poder avanzar en la planificación del proyecto.

El horizonte planteado por los agentes sociales y económicos sitúa el inicio de las obras en 2029 y la puesta en servicio en torno a 2035 para tráfico mixto de viajeros y mercancías. Asimismo, se ha defendido su incorporación a la Red Básica del Corredor Atlántico de la Unión Europea para optar a financiación comunitaria.

Próximos pasos

La Cámara de Comercio de Béjar ha instado a una acción coordinada entre comunidades autónomas, Gobierno central, Cámaras de Comercio y entidades locales para consolidar una posición común en defensa del corredor.

La Cámara de Comercio de Cáceres acogerá el próximo encuentro a finales de mayo, con el objetivo de mantener la presión institucional y empresarial en torno a un proyecto que consideran prioritario para el futuro económico y demográfico del Oeste peninsular.