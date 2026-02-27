Abascal da instrucciones para que el diálogo en Extremadura avance de manera "muy clara"

Apenas restan cuatro días para la investidura de María Guardiola y el resultado sigue siendo incierto. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que ya ha dado instrucciones para que las conversaciones con el PP sobre la formación de gobierno en Extremadura y Aragón avancen de una manera “muy clara”. El líder nacional de la formación, ha insistido en la necesidad de “construir una alternativa”, al tiempo que ha subrayado que cualquier acuerdo debe levantarse sobre “confianza y diálogo”.

Abascal ha realizado estas declaraciones en un acto en Tordesillas (Valladolid), con motivo del inicio de la campaña electoral para los comicios autonómicos de Castilla y León que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. En declaraciones a los medios, ha explicado que la instrucción a sus equipos negociadores es pactar “medida a medida, decreto a decreto y partida a partida”, además de fijar plazos y garantías de cumplimiento para los compromisos que se incluyan en un eventual acuerdo.

El dirigente de Vox ha justificado este planteamiento en la experiencia de la legislatura anterior. A su juicio, “no puede volver a ocurrir” lo que, según ha sostenido, sucedió entonces, cuando el PP “engañó” a Vox y también a “sus propios votantes”. De ahí, ha defendido, la necesidad de que los pactos queden bien definidos y con mecanismos para verificar su ejecución. Cabe recordar que ya mostró su rechazo al decálogo del PP para negociar con Vox, al considerar que «es como si estuvieran negociando con salvajes».

Postura del PP

Desde las filas del PP extremeño no han trascendido este viernes valoraciones a este respecto. Sí se ha pronunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien se ha mostrado confiada de que su partido llegará a un acuerdo con Vox para la investidura Guardiola, aseverando que "cuatro días en política dan mucho de sí". "No podemos separar que existe una mayoría, que el PP ganó las elecciones, que la tercera fuerza fue Vox y, por tanto, el objetivo del PP no es otro que convertir esa mayoría en gobiernos estables y, sobre todo, eficaces para los extremeños, en este caso, y para los aragoneses", ha indicado.

El llamamiento de Abascal llega con las conversaciones en pausa y el calendario parlamentario encima. La reanudación del contacto entre PP y Vox ha quedado aplazada pese a que, tras la llamada del domingo entre Alberto Núñez Feijóo y Abascal, en ambos partidos se había extendido la idea de un posible acercamiento. Los equipos negociadores tenían previsto verse el pasado jueves en Mérida para seguir avanzando, pero el líder del PP confirmó en el Congreso de los Diputados que esa reunión finalmente no se celebraría.

Desde que el 13 de enero arrancaran las conversaciones para intentar configurar un Ejecutivo en Extremadura, PP y Vox solo han mantenido tres reuniones formales. En ese periodo, el clima ha estado marcado por la tensión y los reproches, un contexto que ha empujado a abrir una segunda tanda de contactos ante la presión de los plazos. En este nuevo giro, según trasladan los movimientos internos, el impulso ha partido de Génova, con la previsión de que en la próxima cita, si se materializa, participe el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Acuerdo de 2023

El antecedente más inmediato remite a 2023, cuando la dirección nacional del PP ya jugó un papel de intermediación en el acuerdo que facilitó la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico. Aquel pacto se anunció el 30 de junio y desembocó en una investidura ajustada: el 14 de julio, en la segunda jornada del debate, Guardiola obtuvo la confianza de la Cámara por un margen mínimo, con 33 votos a favor (PP y Vox) frente a 32 en contra (PSOE y Unidas por Extremadura).

En paralelo, la Cámara ya ha ordenado el debate. Guardiola dispondrá el martes de tiempo ilimitado para presentar su programa; el miércoles intervendrán los grupos por turnos de 30 minutos, con réplica sin límite por parte de la candidata, y después se celebrará una votación nominal. En esa primera votación necesitaría mayoría absoluta (33 de 65). Si no lo alcanza, el reglamento prevé una segunda votación 48 horas después, donde bastaría la mayoría simple.