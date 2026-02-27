ATA urge a formar gobierno en Extremadura "cuanto antes" por el impacto en autónomos y economía

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha defendido la necesidad de que Extremadura cuente con un gobierno “cuanto antes” por el impacto directo en los autónomos, la economía y el conjunto de la sociedad. “La falta de un gobierno con capacidad ejecutiva afecta a autónomos y a la economía y la sociedad en su conjunto.”

Carrera ha recordado que algunos decretos “preparados con anterioridad” sí han logrado salir adelante, como las ayudas por darse de alta, la ampliación de subvenciones al tercer año de actividad o la conocida “cuota cero”. “Algunas ayudas ya han visto la luz, pero quedan medidas clave pendientes de activarse.”

Iniciativas “en el tintero”

No obstante, ATA alerta de que otras iniciativas siguen “en el tintero”, entre ellas el desarrollo íntegro del programa de relevo generacional y distintas líneas vinculadas a la digitalización, lo que refuerza —según la organización— la urgencia de una conformación de gobierno. “Hay medidas en el tintero como el relevo generacional y la digitalización.”

Las declaraciones de la presidenta de ATA Extremadura se han producido tras una reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en un encuentro enmarcado también en su incorporación como vocal en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “El encuentro con Quintana sirvió para trasladar medidas necesarias para mejorar el trabajo autónomo.”

En materia de Seguridad Social, ATA ha puesto el foco en la mejora de cotizaciones y prestaciones en pleno proceso de regularización, con especial interés en reducir los plazos de devolución, actualmente fijados —según Carrera— a 31 de mayo del ejercicio siguiente. “Las devoluciones deben acortarse: ahora llegan a 31 de mayo del año siguiente.”

Avances en conciliación

La organización también ha planteado avances en conciliación, subrayando que las mujeres autónomas no disponen del permiso por lactancia en los mismos términos que las trabajadoras por cuenta ajena. “Las mujeres autónomas siguen sin permiso por lactancia como el de las asalariadas.”

Entre las demandas trasladadas figuran asimismo la reducción de la burocracia, el impulso a la “segunda oportunidad” y la implantación del derecho al “error administrativo”, para que antes de sancionar exista un aviso previo y margen de corrección. “Primero debe producirse el aviso y después sancionarse si no se corrigen los errores.”