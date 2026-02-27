«El Colegio de Farmacéuticos debe asumir un papel activo y pedagógico como autoridad sanitaria frente a los bulos y la desinformación en salud»

Comienza una nueva legislatura al frente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que se ha marcado?

-Para esta legislatura que comenzamos, nos hemos marcado tres líneas de trabajo esenciales. En primer lugar, está la Defensa de la Profesión Farmacéutica en todos sus ámbitos. Seguiremos trabajando para mantener y reforzar las relaciones actuales, intensificando la interlocución para fomentar la presencia del farmacéutico en todos los foros y organismos de representación. Otro aspecto importante es el de conseguir incrementar la colaboración y comunicación entre la Farmacia Comunitaria, Hospitalaria y Atención Primaria, para lo que necesitamos establecer una vía de comunicación directa y bidireccional, utilizando para ello los canales que nos ofrece la receta electrónica.

«Los farmacéuticos desempeñamos un papel fundamental en el primer escalón de la atención sanitaria» Juan José Hernández — Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres

La segunda línea de trabajo es la de Gestión Colegial, para optimizar todos los procesos y ser lo más cercanos y accesibles que sea posible, modernizando los sistemas y desarrollando nuevas herramientas. Además, queremos modernizar y hacer también más accesible nuestra sede, para lo que exploraremos diferentes opciones. Sin olvidar, en este punto, la importante labor de formación que debemos desarrollar desde el Colegio, poniendo a disposición de los colegiados un importante abanico de cursos, tanto presenciales, como semipresenciales y online.

Por último, pero no menos importante, están las Relaciones Institucionales. Es fundamental para todo el colectivo mantener un Colegio Profesional fuerte, bien relacionado con todos los estamentos que nos afectan, tanto con la administración y demás instituciones, como con los pacientes y la sociedad en general. Para ello, trabajamos de forma coordinada con el Colegio de Badajoz, potenciando nuestro Consejo Autonómico, el COEXFAR, para todos nuestros objetivos estratégicos comunes. Colaborando también con el resto de Colegios Profesionales de Sanitarios en beneficio siempre del paciente, que debe estar en el centro de toda nuestra actividad, ofreciendo una atención sanitaria con las mayores garantías a la población.

¿Qué papel quiere o le gustaría que desempeñase el farmacéutico en un futuro cercano?

-Los farmacéuticos desempeñamos un papel fundamental en el primer escalón de la atención sanitaria, siendo referentes por nuestra cercanía y accesibilidad para resolver muchos problemas de salud, o para derivar correctamente hacia otros profesionales cuando detectemos signos o síntomas que nos hagan sospechar que puede haber un problema mayor. Este papel es especialmente relevante en el ámbito rural. En la provincia de Cáceres, casi la mitad de las farmacias de la provincia están en poblaciones con menos de 1000 habitantes. Además, 145 de las 284 farmacias de la provincia están en pueblos sin centros de salud y podrían mejorar notablemente la atención sanitaria que se presta a la población si contásemos con ellas como parte integrante del Servicio Extremeño de Salud.

En este sentido, ¿cómo contribuyen los farmacéuticos comunitarios a la mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos?

Nuestra atención es continua, tanto en lo asistencial como en lo social, resolviendo infinidad de situaciones, pero, como decía antes, estamos convencidos de que nuestra aportación a la sociedad podría ser mucho más efectiva si los servicios de salud contasen con la farmacia de una forma decidida. En las comunidades donde se cuenta con la farmacia en las estrategias de salud pública, los resultados son espectaculares, mejorando tasas de vacunación, cobertura en los distintos cribados, detección precoz de enfermedades, tabaquismo, …. desempeñando un papel clave en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud.

¿Qué programas o servicios impulsará el Colegio para reforzar el papel asistencial del farmacéutico?

-Un programa que estamos explorando con la ayuda del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos es el de Escuelas Rurales de Salud. Así, en el 2025 comenzamos con Escuelas Rurales de Salud Mental, realizando charlas dirigidas tanto a pacientes, como a cuidadores. El 80% de las personas que participaron en estas charlas era la primera vez que asistía a una formación de este tipo y el 99,4% declararon que volverían a asistir a una formación de educación sanitaria impartida por el farmacéutico, lo que nos anima a seguir con estos programas. Así, en este trimestre vamos a comenzar con charlas de Salud de la Mujer y, para más adelante, estamos desarrollando también otro programa de Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables, mientras que estamos trabajando en un plan más ambicioso de Farmacia Comunitaria Rural, para poder ofrecer otro tipo de servicios como Revisión de Botiquines, Adherencia Terapéutica, revisión del uso de medicamentos y Sistemas Personalizados de Dosificación.

Otro servicio que hemos ofrecido a la administración es el de entrega de determinados medicamentos hospitalarios desde las farmacias comunitarias, evitando desplazamientos innecesarios de los pacientes hacia los hospitales, y garantizando que la custodia, transporte y entrega de estos medicamentos, junto con la información necesaria para un correcto uso, siempre se realiza con intervención de un profesional farmacéutico.

¿Qué va a hacer el Colegio para estar más cerca tanto de los profesionales como de la ciudadanía?

-En los últimos años hemos estado trabajando para mejorar los sistemas informáticos de gestión del Colegio, lo que nos ha permitido también ofrecer una nueva Área Privada para los colegiados, donde poder almacenar toda su información colegial, facturas y todo tipo de documentos relacionados con su actividad profesional. El siguiente paso es el desarrollo de una App para poder conectar directamente con los Colegiados a través del móvil, ofreciendo toda la información de la forma más ágil y accesible que sea posible. Además, no podemos olvidar las estrategias de comunicación que nos permiten ser visibles tanto en las distintas redes sociales, como en los medios de comunicación.

Y en este sentido ¿qué papel debe jugar el Colegio como voz experta en temas de salud frente a bulos y desinformación?

Noticias relacionadas

El Colegio de Farmacéuticos debe asumir un papel activo, visible y pedagógico como autoridad sanitaria cercana a la ciudadanía frente a los bulos y la desinformación en salud. Nuestra posición estratégica nos convierte en una voz experta clave, por lo que debemos seguir promoviendo todo tipo de campañas de alfabetización en salud, ayudar a identificar fuentes fiables, así como enseñar a interpretar información científica básica. Este es otro motivo por el que es importante nuestra presencia en redes sociales, lugar donde circula la desinformación.