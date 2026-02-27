La Diputación de Cáceres promociona los recursos turísticos y ornitológicos de la provincia

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha asistido a la inauguración de la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico, un referente nacional e internacional para los amantes de la naturaleza y el turismo sostenible.

Hasta el domingo 1 de marzo, la Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, promocionará la amplia oferta turística de la provincia, con especial atención a sus recursos naturales y ornitológicos.

Lo hará desde el espacio ‘Turismo Provincia de Cáceres’, ubicado en la carpa ‘Viajes y Turismo’, donde los visitantes podrán encontrar materiales turísticos como la Guía Provincial Todo Incluido, Guía Naturaleza, Vía de la Estrella, Ecosistemas, 40 Puntos Ecoturismo, Mapa de Observación de Aves y otras guías y mapas comarcales.

Además, este punto promocional de la provincia estará dinamizado por las mascotas representativas de los territorios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Berto; del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, Geopaca; de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, Raya, y del Parque Cultural Sierra de Gata, Laixiña.

Noticias relacionadas

Igualmente, durante este viernes, en la Bolsa de Contratación Profesionales, empresas y organismos de la provincia han podido contactar y llevar a cabo un intercambio de información para establecer y estudiar futuras relaciones.