Las enfermeras ponen en pie al Gran Teatro de Cáceres en un espectáculo que reivindica su rol en la investigación en salud

Cada 11 de febrero se celebra el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha dedicada a reconocer a todas aquellas mujeres y niñas que han decidido optar por la rama científico-técnica. A pesar de que cada vez son más las que optan por esta especialidad, siendo mujeres el 42% del personal investigador en nuestro país, tal y como se desgrana del último informe del Ministerio de Ciencia, lo cierto es que acceder a puestos de responsabilidad, continuar en la carrera investigadora o progresar en la misma sigue siendo un reto para el sector femenino en España.

Las enfermeras, por su rol fundamental en la investigación en salud y por la invisibilidad que caracteriza a quienes seleccionan la ciencia como el camino para el progreso, subieron al escenario del Gran Teatro de Cáceres para conmemorar una fecha tan significativa y, a la vez, reivindicar su papel esencial en la ciencia del cuidado. De la mano del Colegio de Enfermería de Cáceres y el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería (CGE) ‘Ciencia Enfermera a Escena’ se representó delante de más de 500 asistentes. Se trata del primer espectáculo que fusiona investigación y enfermería, y supone un altavoz de reivindicación y empoderamiento científico y enfermero.

«Hoy tenemos la oportunidad de reivindicar y poner en valor la ciencia del cuidado que nos proporcionan las enfermeras comprometidas con la investigación, una labor que está llena de obstáculos. Desde la institución que representa a las más de 345.000 enfermeras españolas somos conscientes de ello, y por eso seguimos invirtiendo en investigación y en visibilidad enfermera para que todos puedan ser conscientes de su faceta imprescindible. Es fundamental apostar por el conocimiento para que las nuevas generaciones de mujeres enfermeras tengan la oportunidad de liderar, descubrir y avanzar en pro de la salud», afirmó Raquel Rodríguez, presidenta del Colegio.

Raquel Llanos, presidenta del Colegio; María Guardiola, presidenta de la Junta; Sara García, consejera de Salud y Servicios Sociales; y Encarna Solís, gerente del Área de Salud de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Asistencia de María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, inauguró este acto conmemorativo y durante su intervención, puso el foco en la enfermería como disciplina científica y motor de innovación en el sistema sanitario, además de reivindicar que las carreras de ciencias pueden ser para las niñas y adolescentes extremeñas «una puerta para investigar, innovar y liderar cambios reales». Tras agradecer la iniciativa a los organizadores, la presidenta subrayó que la enfermería es «ciencia aplicada al cuidado» y destacó que va más allá de la vocación o la asistencia, al tratarse de una disciplina que investiga, innova y transforma la atención sanitaria. «La ciencia no solo está en los laboratorios, también está en los centros de salud, en los hospitales, en los hogares y en las residencias», señaló, poniendo en valor el papel investigador que desempeñan las enfermeras en su práctica diaria. «En todos esos momentos hay ciencia y esto es muy importante: porque sin ciencia no hay bienestar». La presidenta dirigió un mensaje especial a las niñas y adolescentes extremeñas, animándolas a no renunciar a las vocaciones científicas y a no ponerse límites.

Enfermeras, a escena

‘Ciencia Enfermera a Escena’, una idea original y guión de Héctor Nafría e Irene Ballesteros, es un evento que logró reunir a enfermeras de diferentes edades, especialidades y ámbitos laborales, población general y autoridades. Lorena Jorna, reconocida periodista de Cáceres junto con Olga Lancho una niña con tablas sobre el escenario -y de tan solo 11 años- hicieron de hilo conductor de todo el espectáculo. Así, conectaron el pasado, el presente y el futuro de la profesión de una forma amena y representando a la figura de la mujer y la niña en la ciencia.

Historia de la profesión

El espectáculo hizo un repaso por la historia de la profesión desde sus inicios, con personajes tan característicos como Florence Nightingale, hasta la enfermería más moderna que trata las desigualdades sociales, entre otras temáticas. Su objetivo es crear un espacio colaborativo entre todos los asistentes para fortalecer la comunidad de mujeres en la ciencia, así como poner en valor la contribución de las enfermeras al bienestar social a través de la investigación. Todo ello a través de la presentación de modelos femeninos inspiradores de la enfermería científica.

Mónica Soria, actriz y también enfermera, caracteriza a la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, la también conocida como Reina Enfermera, contó la vida -no tan sencilla- de una reina que marcó un antes y un después en la profesión enfermera, pues gracias a ella la enfermería moderna y profesionalizada tomó impulso.

El toque de humor vino de la mano de ‘No Solo Remón y Romera’, un dúo de teatro de improvisación que pone el patio de butacas ‘del revés’. Así, resuelven situaciones cómicas relacionadas con la mujer y la niña en el ámbito científico con la participación de un público entregado. A continuación, se pudo escuchar dos charlas enfermeras inspiradoras de la mano de Silvia Domínguez, enfermera en el centro municipal de salud comunitaria de Villa de Vallecas, en Madrid Salud, que se ha dedicado a estudiar cómo las caídas afectan a la salud de las personas mayores o cómo otros factores influyen en que éstas sucedan. Así mismo, se puso en relieve la investigación traslacional, con la intervención de Leticia Bueno enfermera en el Instituto de Investigación Enfermera del CGE; quién en su día a día trata de estudiar cómo podemos mejorar la salud de las personas a través de datos científicos. El acto se cerró con la intervención de Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera del CGE.