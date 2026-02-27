«La escasez de mano de obra ha venido para quedarse y nos obliga a innovar»

¿Cuál es hoy el principal reto al que se enfrenta la profesión de arquitecto en Extremadura y cómo está trabajando el Colegio para afrontarlo?

El principal reto del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, ante una gran demanda de construcción de viviendas, en contraposición con la escasez de mano de obra es fomentar la innovación y creación de sistemas que puedan suplir esta mano de obra. Esto ha hecho aparecer un nuevo tipo de construcción, la construcción prefabricada, que emplea elementos más grandes prefabricados que se montan en obra, pero no nos engañemos, tenemos que abandonar la idea de considerar una casa como si fuera un electrodoméstico que se fabrique en una industria y luego se coloque. Cada vivienda es diferente por el lugar en que se encuentra y por las condiciones de su entorno. La misión del arquitecto y, por ende, la del colegio, como aglutinador de todos los arquitectos, es jugar con estas nuevas cartas que nos da el mercado para seguir haciendo arquitectura de calidad, personalizada y segura, con condiciones de habitabilidad, pero con otras piezas y con otros elementos que ahorren tiempo y puedan suplir esta mano de obra. Su carencia no es un problema puntual, sino que no hay perspectiva de que las nuevas generaciones se inclinen por los oficios tradicionales de la albañilería. Y esto ha venido para quedarse.

En un contexto de cambios normativos y exigencias crecientes en sostenibilidad y eficiencia energética, ¿qué papel desempeña el Colegio como apoyo técnico y formativo para sus colegiados?

Desde que apareció el Código Técnico de la Edificación en el año 2006 hasta la actualidad ha habido numerosos cambios normativos. Da la sensación de que cada vez se producen con menos intervalos de tiempo. Cuando nos hemos acostumbrado o dominado una normativa, al poco tiempo la cambian y tenemos que volver a adaptarnos. El COADE tiene que estar muy pendiente de esos cambios normativos, ayudar a los colegiados a entenderlos y formarlos para que puedan aplicarlos con seguridad. El marco urbanístico, ambiental, energético o patrimonial es cada vez más complejo y no admite improvisaciones. Exige profesionales bien cualificados y una responsabilidad técnica completa que ofrezca garantías y seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a las Administraciones.

La vivienda y el urbanismo están en el centro del debate social. ¿Qué puede aportar la arquitectura extremeña a los desafíos actuales en materia de acceso a la vivienda y ordenación del territorio?

En lo que se refiere a la vivienda, evidentemente poner nuestro conocimiento especializado al servicio de la arquitectura para poder generar viviendas sostenibles, eficientes, que se puedan construir en tiempo razonable y con los medios que se tienen actualmente. Y, en una escala de ordenación del territorio, plantear desarrollos urbanísticos con criterios de sostenibilidad y eficiencia. En este sentido, hay que pensar por dónde crecen las ciudades, cómo se articulan los barrios, generar equipamiento que permita hacer actividades sin coger los vehículos o que tengan conexiones que permitan usar el transporte público. En definitiva, ordenar el territorio de una manera más racional y más sostenible.

¿Cómo valora la relación del Colegio con las administraciones públicas y qué margen de mejora existe para reforzar la presencia de los arquitectos en la toma de decisiones?

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura mantiene con las Administraciones públicas buenas relaciones. De las distintas reuniones que mantenemos para colaborar no tenemos quejas. La verdad es que siempre somos bien recibidos y se oyen nuestras peticiones. El colegio, siempre que se reúne con las Administraciones, ofrece su total colaboración para intentar agilizar aquellos procesos que puedan optimizar los servicios al ciudadano. Ponemos la experiencia del colegio en materia de visado y control de proyectos al servicio de las Administraciones. El visado no es un simple trámite administrativo; es una herramienta de garantía técnica y deontológica que ayuda a detectar errores antes de que se produzcan, mejora la calidad de los proyectos y permite agilizar los procedimientos con seguridad jurídica.

La digitalización y herramientas como el BIM están transformando el sector. ¿Está preparado el colectivo para este cambio y qué iniciativas impulsa el Colegio en este ámbito?

El colegio se ocupa de formar sobre la construcción digital, que incluye aspectos como el BIM o los gemelos digitales. Este es un sistema que, evidentemente, permite el trabajo colaborativo y detectar muchos errores en fase de proyecto antes de que se produzcan en obra. El sistema BIM permite detectar interferencias no deseadas entre los distintos elementos del proceso constructivo.

¿Qué mensaje trasladaría a los jóvenes arquitectos que inician su carrera profesional en Extremadura? ¿Existen oportunidades reales para desarrollar aquí su proyecto de vida?

En la región sí existen oportunidades. La construcción va por oleadas. Ahora mismo estamos en un buen momento. Si uno es de esta tierra y la quiere, desarrolla su trabajo profesional aquí.

Desde su perspectiva como decano, ¿qué papel deben desempeñar los Colegios Profesionales en la defensa del interés general más allá de la representación corporativa?

Debemos estar atentos a los problemas que afectan a la ciudadanía en relación con el entorno construido y generar espacios de debate y asesoramiento técnico. El colegio está para aportar rigor y conocimiento experto, y para que las decisiones que afectan al territorio se tomen con criterios técnicos y pensando siempre en el interés general. En la memoria que hacemos de nuestro asesoramiento, en lo que va de año 2026, no solo se han incrementado las consultas de arquitectos, sino también de numerosos particulares, especialmente, a raíz de los programas de subvenciones. La arquitectura y el urbanismo condicionan la vida de la gente y hay que estar al tanto e intentar solucionar y dar voz a la ciudadanía en aquellos problemas que le preocupen. n