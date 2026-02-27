USO exige la correcta clasificación profesional de las TCAE y auxiliares de Enfermería en Extremadura

La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO), junto a la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, ha exigido este jueves frente la Consejería de Salud y Servicios Sociales la "correcta clasificación profesional" del colectivo de Técnicas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y de las auxiliares de Enfermería de la Administración General de la Junta de Extremadura. La organización sindical reclama que se aplique "de forma estricta" el marco legal vigente, al considerar que el encuadramiento actual no se ajusta a la titulación exigida ni a las funciones reales que desempeñan.

Según el manifiesto leído durante la concentración llevada a cabo esta mañana en Mérida, USO subraya que las TCAE y auxiliares de Enfermería constituyen "un pilar esencial" del sistema sanitario y asistencial público. Su trabajo, sostienen, se desarrolla en todos los niveles asistenciales y garantiza cuidados directos y continuos, atención a personas vulnerables y seguridad tanto en centros residenciales como sanitarios. "Sin este personal, el sistema de cuidados no funciona", resume el sindicato en una nota de prensa.

La queja central se centra en la discrepancia entre la formación requerida —Formación Profesional reglada de Grado Medio— y la clasificación profesional asignada. En el ámbito estatutario, USO denuncia que la categoría TCAE continúa encuadrada en el subgrupo C2, pese a que el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que la adscripción a los subgrupos C1 o C2 depende de la titulación exigida para el acceso. A juicio del sindicato, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería se corresponde con el nivel formativo propio del subgrupo C1.

En el caso del personal laboral de la Administración General, la organización considera que la situación es "aún más preocupante" por la incoherencia que, afirma, existe entre el V Convenio Colectivo y el propio TREBEP. Las auxiliares de Enfermería siguen encuadradas en el Grupo IV, pese a que para acceder se exige FP de Grado Medio, un nivel que la normativa estatal vincula a un encuadramiento superior. USO sostiene que esta contradicción, mantenida durante años, ha consolidado una clasificación que “no responde ni a la formación exigida ni a la realidad del trabajo”.

"No es una petición de privilegios"

El sindicato insiste en que la reivindicación "no es una petición de privilegios", sino "una exigencia de legalidad y coherencia administrativa". A su juicio, una reclasificación acorde a la norma "dignifica la profesión", refuerza la calidad de los cuidados, favorece la cohesión de los equipos y evita desmotivación y pérdida de profesionales.

USO ha anunciado, además, que ya ha promovido una mediación previa al conflicto colectivo para instar a la Administración a corregir la clasificación del personal auxiliar de Enfermería y encuadrarlo en el Grupo III. Y advierte de que, si no hay una solución efectiva, "en breve" presentará el correspondiente conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que sea la vía judicial la que garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

La organización sindical dice mantener su voluntad de diálogo, pero recalca que no puede prolongarse "indefinidamente" una situación que, según denuncia, vulnera el principio de adecuación entre titulación, funciones y grupo profesional. "La aplicación correcta de la ley no es una opción política, sino una obligación jurídica", concluye el comunicado.