Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua

Extremadura ha batido en 2025 su propio récord de generación eléctrica hasta alcanzar los 31.328 GWh, un máximo histórico que la sitúa en tercera posición solo por detrás de Cataluña (38.398 GWh) y Andalucía (36.969 GWh), comunidad que no obstante ha adelantado a Extremadura en el último ejercicio. La región crece sobre todo en energía renovable, especialmente por la solar fotovoltaica (hasta alcanzar los 10.746 GWh) e hidráulica (3.879 GWh). Así lo evidencia el Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos provisionales de Red Eléctrica.

| / |

En concreto, la generación de fuentes verdes aumentó en Extremadura un 3,1% en 2025, hasta un récord de 16.413 GWh, gracias al impulso de la solar fotovoltaica (3,4%) y la hidráulica (10,6%). También subió la producción eólica (0,4%) y la de otras renovables (24%), en contraste con una caída del 17,6% de la solar térmica. De este modo, la región ocupó la sexta posición en generación eléctrica verde, a distancia del primer puesto de Castilla y León (28.431 GWh).

Fotovoltaica: el podio nacional

Por fuentes, Andalucía ha liderado la generación fotovoltaica, con 13.253 GWh, seguida por Castilla-La Mancha (11.227) y Extremadura (10.746). Entre las tres producen algo más del 70% de esta energía en el país.

Por su parte, Castilla y León ha encabezado la producción eólica, con 13.279 GWh, por delante de Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las cinco mayores productoras de esta energía aglutinan el 80% del total nacional. Extremadura es poco representativa, con solo 223 GWh.

| / |

Por su parte, la generación no renovable se redujo en 2025 un 1,8%, hasta los 14.915 GWh, debido íntegramente al descenso de la energía nuclear (-1,8%), después de un año de recargas y de paradas de los dos reactores en abril para no producir a pérdidas. Con este escenario, el peso de las energías verdes sobre el total de la electricidad producida en la comunidad alcanzó el 52,4%, 1,2 puntos más que el año anterior (2024).

Más potencia instalada

El avance del ejercicio 2025 también se ha reflejado en la potencia instalada. Extremadura ha aumentado en 733 MW su potencia renovable, con 674 MW de solar fotovoltaica, 50 MW de otras renovables y 10 MW de eólica. Con ello, la comunidad ha alcanzado los 12.051 MW verdes, elevando la potencia renovable hasta el 85,6% del parque generador regional. En el reparto nacional, Extremadura supone el 11,6% del total y ocupa el cuarto lugar del país, precedida por Castilla y León (17,4%), Andalucía (17,2%) y Castilla-La Mancha (14,8%).

Récord nacional de renovables

En el conjunto del país, la producción de energía verde convencional (sin autoconsumo) también ha alcanzado en 2025 un récord de 150.902 GWh, tras una subida del 1,2%. El crecimiento se ha debido, sobre todo, al empuje de la fotovoltaica, que ha aumentado un 12,5% y ha alcanzado los 50.164 GWh, su máximo histórico, consolidándose como la segunda mayor fuente renovable del país, por detrás de la eólica, que ha cerrado el ejercicio con 58.739 GWh (supone el 21,6% del total de electricidad verde que produce España).

Comunidades en máximos

Las generaciones de fuentes no renovables también han subido en el total nacional un 7%. Ha destacado, pese a su ligera bajada del 1%, la producción nuclear (51.846 GWh), seguida de la fuerte subida del ciclo combinado (45.632 GWh) y la cogeneración (15.456 GWh). Este comportamiento ha provocado que, a pesar del récord de generación renovable en España, el peso verde sobre el total de la energía eléctrica producida en 2025 haya sido del 55,5% del total, 1,4 puntos menos que el año anterior.

Un total de siete comunidades han registrado un récord de generación renovable en 2025, gracias al impulso de la energía fotovoltaica, que ha logrado compensar los descensos en eólica e hidráulica, llevando así a la producción convencional de renovables a ese nuevo récord de 150.902 GWh.

En concreto, los mayores aumentos anuales de la generación verde se han registrado en Castilla y León (13%) y Andalucía (10,3%), que además han sido las regiones más productoras, con 28.431 GWh y 22.929 GWh, respectivamente. También han alcanzado máximos Extremadura (3,1%), Navarra (2%), Murcia (0,4%), Madrid (0,3%) y Cantabria (3%).

En cifras absolutas, seis comunidades (Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Extremadura) han aportado el 82,8% de toda la energía verde generada en el país.

El mayor salto de la serie

Si se mira la potencia instalada, las fuentes renovables han acumulado el mayor crecimiento anual de toda la serie histórica en España (12%) hasta los 103.558 MW. La razón fundamental ha seguido siendo la solar fotovoltaica, que ha ganado 10.004 MW (+25,24%) y se ha consolidado como el principal parque de potencia verde del país, por delante de la eólica.