Extremadura inicia el programa 'Digitaliza tu pyme' comienza con formación en negocio 'online' y comercio electrónico

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa, impulsa nuevas acciones formativas para fortalecer la digitalización de las pymes extremeñas en el marco del programa 'Digitaliza tu pyme', que comenzará la próxima semana.

Las primeras actividades del programa, cuyo plazo de inscripción permanece abierto, son el curso online "Gestión de Negocios Online" y el webinar "Iniciación al comercio electrónico". Ambas iniciativas están dirigidas a mejorar las competencias digitales de empresas y profesionales de la región y a facilitar la puesta en marcha o consolidación de sus canales de venta online.

Curso "Gestión de negocios online"

El curso "Gestión de Negocios Online" se desarrollará del 3 de marzo al 7 de abril de 2026 y tendrá una duración total de 20 horas de formación y asesoramiento individualizado para cada participante.

Esta formación online abordará los principales aspectos necesarios para crear o consolidar un canal de negocio digital, como son el análisis del ecosistema online, modelos de negocio digitales, selección de canales de venta, definición de propuesta de valor, comercio electrónico transfronterizo, marco legal y fiscal, plataformas tecnológicas y elaboración de un plan de acción personalizado.

Curso "Gestión de negocios online" / Cedida

WEBINAR "Iniciación al comercio electrónico"

Por otra parte, el 2 de marzo de 2026, en horario de 16:00 a 18:00 horas, se celebrará el webinar "Iniciación al comercio electrónico".

La sesión está dirigida a personas emprendedoras y empresas que deseen iniciar su actividad en el comercio electrónico o reforzar su canal de venta digital. Se abordarán los modelos de ecommerce, las plataformas y herramientas básicas, los medios de pago, la logística y los principales errores que deben evitarse en el lanzamiento de una tienda online.

Curso "Iniciación al Comercio Electrónico" / Cedida

Acerca del programa

Estas iniciativas forman parte del calendario de actividades del programa Digitaliza tu pyme, que tiene como finalidad facilitar a las pymes herramientas prácticas para avanzar en su transformación digital y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más tecnológico y global.

Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa de actividades e inscribirse a través de los canales oficiales del programa.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco del proyecto RED PAE TRANSFRONTERIZA, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y la cooperación en las zonas fronterizas de España y Portugal.