¿FIO ya le moja la oreja a Global Birdfair?

“Incontestable”, ese es el adjetivo con el que Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, ha calificado la XXI edición de la Feria Internacional del Turismo Ornitológico, que hasta el próximo domingo 1 de marzo se desarrolla en el Parque Nacional de Monfragüe. Tanto en sus declaraciones a la prensa como en las palabras inaugurales, Bazaga ha empleado este calificativo para un encuentro especializado que escala puestos en la clasificación de ferias ornitológicas europeas. De hecho, en las intervenciones, las distintas autoridades se han planteado si se trataba de la segunda o la primera feria de su sector, tras desbancar a la Global Birdfair, que se celebra en julio en Rutland (Reino Unido). Se espera que hasta el domingo pasen por Villarreal de San Carlos más de 20.000 visitantes. Lo cierto es con FIO Extremadura se ha convertido en la gran referencia del turismo de naturaleza en España.

No importa si se está primera o segunda en el ranking, FIO tiene sus particularidades que la convierten en única en su género. “Incontestables” son las cifras de este año: 123 expositores correspondiente a 13 comunidades y 6 países (46 en FOTOFIO), además de 550 encuentros profesionales. Mientras que la feria inglesa es en un recinto ferial, la FIO se celebra en pleno Parque Nacional de Monfragüe y eso hace mucho.

El escultor Lucas García, junto a su obra, inaugurada en este edición, a la entrada del recinto. / Juan José Ventura

El tiempo más despacio

Bazaga en su intervención ha calificado el turismo extremeño de “lujo silencioso”, con tres premisas clave: sostenibilidad, autenticidad y respeto por el entorno. Las tres se dan en la FIO. “Cada vez que llego a Villarreal de San Carlos tengo la sensación de que el tiempo va más despacio. Apostamos por una sostenibilidad real, en la que trabajamos con mucha consciencia y siempre de la mano de los especialistas y los conservadores. Consideramos a FIO como un observatorio sostenible de la naturaleza y que queremos que esto no sean unas meras palabras”, dijo.

Bazaga ahondó en la dimensión internacional del encuentro ornitológico, del que se han hecho eco medios internacionales como The Times, The Guardian, CNN o National Geographic, a lo que se suma que estudios recientes aseguran que Extremadura es una de las comunidades con mejor percepción turística.

Zona de encuentros comerciales en FIO. / Juan José Ventura

Empleo a 30.000 personas

Según los datos que barajó la consejera en la región el turismo proporciona empleo a 30.000 personas que “en realidad son 30.000 proyectos vitales”, familias, emprendedores, guías y jóvenes que han decidido que su proyecto de vida se desarrolle en la región. Por eso el ejecutivo regional ha destinado más de 20 millones de euros a infraestructuras turísticas, entre ellos seis miradores experienciales en enclaves de alto valor paisajístico, caminos naturales y vías verdes, campamento públicos de turismo y red de hospederías. Además, las empresas turísticas pueden beneficiarse de ayudas para mejorar la competitividad, calidad y eficiencia energética.

La novedad de esta edición, la designación de Canarias como destino invitado, tomo voz de la mano del director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Gómez. Explicó que la presencia de la comunidad canaria se debía a dos razones. La primera, aprender de la trayectoria extremeña, y la segunda la presencia en FIO de un stand del municipio tinerfeño de Los Realejos. Comparte Canarias con Extremadura en que tienen red de espacio protegido, Reserva de la Biosfera y Parque Nacional. Tanto Extremadura como Canarias son “territorios que gozan de un amplio nivel de protección ambiental por los valores de biodiversidad que albergan. Venimos a aprender cómo el turismo puede aportar a la conservación de la naturaleza. Me han sorprendido las dimensiones de la feria”, dijo.

Carpa de la exposición comercial de FIO. / Juan José Ventura

Serradilla, anfitriona

Fran Sánchez Vega, alcalde de Serradilla, localidad anfitriona -pues Villarreal de San Carlos es pedanía de este municipio- también se preguntó si FIO no sería ya la primera feria ornitológica de Europa. Afirmó que si alguna vez el mirador del Salto del Gitano está vacío recomienda acercarse y disfrutar de este escenario único en silencio, donde es posible contemplar rapaces únicas. No obstante, aseguró que “todo es mejorable” y pidió a la administración crecer en cobertura telefónica e infraestructuras.

Repasó los atractivos turísticos de Serradilla como el Cristo de la Victoria o el arte rupestre. Todos ellos han sido puestos en valor “con responsabilidad y sentido común. Se puede hacer aprovechamiento sin poner en peligro la sostenibilidad”. En este sentido, informó que Serradilla ha recibido en el último año 28.000 visitas y ha crecido en restaurantes (3) y alojamientos turísticos (6).

Las mascotas de los principales espacios protegidos extremeños de la región, en el stand de la Diputación de Cáceres. / Juan José Ventura

Novedades

Finalmente, hay que destacar otra nueva figura en el desarrollo del certamen, la de Espacio Natural Protagonista de Extremadura, que este año recae en La Serena para destacar la riqueza y diversidad del territorio regional como “mosaico de espacios únicos”.

Las autoridades recorrieron los expositores de FIO parándose en cada uno de ellos y conversando con sus responsables. En la entrada a la feria se descubrió una escultura colas letras FIO y unas cigüeñas obra del escultor zafrense Lucas García, que en los animales tiene una de sus principales fuentes de inspiración y que recibió el cariño del público en forma de aplausos.

La actividad ha sido, en todo momento, frenética en el recinto ferial donde la sala de contactos comerciales ha funcionado a pleno rendimiento, así como la de presentaciones. El fin de semana se presenta perfecto para disfrutar en FIO de las últimas novedades de óptica y de conocimiento de especies. Y si se viene con perro, no hay ningún problema. Son bienvenidos.