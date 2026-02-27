La FIO de los récords arranca con 123 expositores y 550 citas profesionales

Tras más de dos décadas de ediciones la Feria Internacional de Turismo Ornitológico inicia hoy su vigésimo primera edición con cifras espectaculares de participación, El buen tiempo previsto para este fin de semana hace augurar afluencias a Villarreal de San Carlos, así como a las distintas propuestas de ocio de la organización.

En FIO 2026 participarán trece comunidades autónomas junto con los países de Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda. Empresas turísticas, junto con fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza conforman el grueso de los participantes y expositores.

Las tres zonas de exposición de la muestra están completas. De hecho, la cifra de expositores ha alcanzado los 123. El programa es completísimo con 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados, exposiciones, rutas, actividades para niños, observatorios y presentaciones de libros.

Cada año la organización añade actividades nuevas al programa. En esta ocasión se ha creado el Espacio Natural Protagonista de Extremadura, que este año corresponde a la comarca de La Serena.

La FIO es también un espacio para hacer negocios. De hecho están programados más de 550 encuentros profesionales para la jornada de hoy.

Otra de las novedades de esta edición es el protagonismo de la mujer. La observación de aves ha dejado de ser un ámbito masculino. Prueba de ello es que el cartel de esta edición, con el somormujo blanco como protagonista es obra de la artista extremeña Ana Fernández.

Entre las conferenciantes figuran Adelina Ortiz y Masta Pedreño, integrantes de Reveladas AEFONA, un grupo que trabaja para visibilizar a las mujeres fotógrafas de naturaleza; Magada Haily Miriam, que hablará sobre la observación de aves en Uganda, y la fotógrafa Adriana Sanz, entre otras.

Serán algunas de las ponentes del amplio programa de conferencias sobre turismo sostenible, proyectos de conservación, educación ambiental y arte, entre las que destaca también la que impartirá Martin Kelsey.

Uno de los espacios más apreciados por los visitantes es FOTOFIO, en el que participan los más importantes fotógrafos de naturaleza del mundo y con un concurso de prestigio internacional que este año ha recibido 7.254 imágenes de 46 países distintos, con una gran participación internacional.

Otra curiosidad es que se podrá pintar aves con acuarelas gracias a la labor de José Antonio Sencianes, un acuarelista de prestigio.

Por último, la organización ha establecido una normativa específica para permitir el acceso de personas acompañadas de perros, además de los habituales perros de asistencia. Según las pautas difundidas en la web oficial, los animales deberán permanecer en todo momento atados con correa corta -de menos de metro y medio de longitud-, tanto en el interior como en el exterior del recinto, y bajo control continuo de su cuidador para evitar accidentes o molestias a otros asistentes. Para acceder con perro, los responsables deberán acreditar que el animal cuenta con la cartilla de vacunación o el pasaporte con las vacunas actualizadas, y que está cubierto por un seguro de responsabilidad civil que responda por daños que pudiera causar durante la estancia en la feria.