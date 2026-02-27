Homenaje al conservacionista Jesús Garzón

El Ayuntamiento de Serradilla (Cáceres) rendirá homenaje al naturalista y conservacionista cántabro Jesús Garzón, fallecido en diciembre de 2023, en el marco de la 21ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe.

El Pleno del Ayuntamiento de Serradilla ha aprobado por unanimidad dedicar la calle Villarreal de San Carlos, ubicada en la pedanía homónima, al naturalista Jesús Garzón, principal impulsor de la protección de Monfragüe como espacio natural.

De esta forma, el próximo domingo, 1 de marzo, sobre las 13.30 horas y en el contexto de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, se descubrirá un letrero con su dedicatoria, según ha informado el alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez.

Al acto asistirán miembros de la corporación municipal, representantes de la dirección del Parque Nacional de Monfragüe, familiares directos del homenajeado y otros amigos e invitados.

El naturalista cántabro Jesús ‘Suso’ Garzón, pionero y referente del ecologismo español, impulsor del Parque Nacional de Monfragüe y fundador de la Asociación de la Trashumancia y Naturaleza, falleció el 24 de diciembre de 2023 a los 77 años.

Conocido como Suso «el de la trashumancia», desde que en los noventa consiguió que miles de ovejas atravesaran el centro de Madrid en defensa de las cañadas, era considerado también el padre del Parque Nacional de Monfragüe, por el que luchó y de cuyo consejo fue fundador y presidente.

Biografía

Jesús ‘Suso’ Garzón nació el 11 de marzo de 1946 en la localidad cántabra de Sopeña de Cabuérniga, aunque vivió entre Cantabria, Extremadura y Madrid.

Defensor de la naturaleza, fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente y, como refleja su extenso currículo, ha sido reconocido durante su trayectoria con numerosos premios por su defensa de la naturaleza.

Entre ellos destacan los premios Europa Nostra por su defensa del parque extremeño de Monfragüe o el cántabro de Oyambre, los premios a la Conservación de la Naturaleza de Cantabria y Castilla y León, el I Premio Jane Godall de la Conservación y Ética Medioambiental o el de la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad.

Suso Garzón fue además el fundador de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos Naturales de Extremadura (Adenex), de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), del Fondo Patrimonio Natural Europeo y de la Asociación Concejo de la Mesta, entre otras organizaciones.