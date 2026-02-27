Malpartida de Plasencia presenta su ‘dehesa a pie de stand’: aves, croma y experiencia en 3D

Malpartida de Plasencia participa un año más en la Feria Internacional de Ornitología con un stand en el que muestra la excelencia de su gran oferta para los amantes de las aves. Además, invitará a los visitantes a interactuar a través de un croma y unas gafas 3D.

La dehesa boyal chinata destaca por su gran valor, tanto medioambiental como ornitológico, explica Raúl Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia. La dehesa boyal dehesa chinata se conoce como El Robledo y es un espacio perfecto para pasear, ver aves y recolectar distintos frutos silvestres.

Por otro lado, quienes se acerquen al stand de Malpartida de Plasencia podrán sumergirse en su dehesa boyal gracias a un croma y hacerse con un bonito recuerdo de su paso por la feria, con la naturaleza ‘chinata’ de fondo. De la misma manera, el viernes se realizará una actividad en 3D

La dehesa boyal de Malpartida de Plasencia tiene una superficie de 1.300 hectáreas, además de utilizarse para el aprovechamiento ganadero, tiene una presa que abastece al municipio. La presencia de agua posibilita la presencia de aves. Al tener varios ecosistemas, importantes diferencias altitudinales y ser el límite entre zonas serranas y dehesas, las especies de aves que podemos encontrar supera el centenar. Pueden destacarse abejarucos, currucas, carbonero común, herrerillo común, buitres y águilas. Destacan las asociadas a la existencia de agua como el Martín pescador, cigüeñas blancas, garzas reales, garceta común, azulones, somormujos, cormoranes o zampullines, entre otras.

La actividad en 3D propuesta simula un paseo poniendo a vista de pájaro como si fueran aves poniendo en valor la dehesa. El alcalde de Malpartida de Plasencia también quiere poner en valor el senderismo, el cicloturismo y de turismo familiar en el municipio.

El término municipal de Malpartida de Plasencia cuenta con tumbas antropomorfas, un castro con un chozo y vestigios prerrománicos. La dehesa chinata está señalizada con rutas de diferentes niveles, perfecta para recorrer en familia, aunque también interesa a viajeros más exigentes. A destacar por supuesto la Vía Verde que atraviesa el municipio, llamada Camino Natural Vía Verde de Monfragüe, de unos 20 kilómetros. Como un hilo verde que cose el término municipal, la Vía Verde invita a recorrer Malpartida de Plasencia sin prisas, entre dehesa y horizonte, con paradas naturales para mirar —y escuchar— el vuelo de las aves

Destaca entre esas rutas el sendero de la Cañada Real de San Polo, la Ruta del Embalse San Cristóbal y Horco del Espino, entre otras, todas ellas señalizadas y perfectas para descubrir en familia.

Entre prismáticos, caminos y una inmersión «a vista de pájaro», Malpartida de Plasencia invita en FIO a descubrir —y llevarse de recuerdo— la naturaleza chinata.n