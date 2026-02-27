Medellín renueva su guía de aves : del Guadiana a Yelbes, un paraíso natural para el ‘birdwatching’

Medellín refuerza su apuesta por el turismo de naturaleza con la actualización de su folleto ornitológico, un díptico divulgativo que sitúa a la localidad y a Yelbes como «paraíso natural para las aves». El material, que se presentará en FIO, invita a descubrir la observación de aves tanto en el casco urbano como a orillas del río Guadiana y en los paisajes de dehesa, arrozales y sierra del entorno.

Aves en el casco urbano y la ribera del Guadiana

El díptico subraya que el enclave natural de la Villa de Medellín la convierte en un destino idóneo para el avistamiento. Entre las especies destacadas aparecen el avetorillo, la garza imperial, el martín pescador, la cuchara común, la focha, la gallineta, la garcilla bueyera, la grajilla occidental, el avefría, el vencejo real y el calamón común, que suele habitar en las espadañas del Guadiana.

Además, se menciona la presencia de especies como el cormorán grande, la abubilla y el morito común. Y se señala un punto muy concreto para los aficionados: el cernícalo primilla «se puede observar en la iglesia de Santa Cecilia entre primavera y verano».

Cigüeñas todo el año y grullas en invierno

El folleto remarca que la cigüeña blanca vive en la localidad «durante prácticamente todo el año», siendo habitual verla en las iglesias y sobrevolando el municipio. En invierno, añade, también es posible observar la grulla común volando hacia comederos y dormideros.

En el listado de aves habituales de Medellín y alrededores se incluyen, entre otras, el avión común, la golondrina común, la golondrina daúrica, el gorrión moruno, el gorrión molinero, el carricero tordal y el ruiseñor común.

Rapaces y nocturnas en los cielos de Medellín

El díptico también reserva espacio para las rapaces que pueden verse en vuelo: águila calzada, milano real, milano negro, aguilucho lagunero y busardo ratonero. Y añade especies como el búho real y la culebrera europea.

Yelbes, pedanía clave

La guía actualizada amplía el foco a Yelbes, pedanía enclavada en la falda de la Sierra Yelbes, en un entorno donde «la encina es la gran protagonista». Según el folleto, se ha convertido en los últimos años en un lugar elegido por la cigüeña blanca para asentar su colonia y permanecer todo el año.

La publicación destaca también la convivencia con «los miles de grullas comunes» que pasan la invernada en la zona de arrozales. En esos mismos arrozales se señala la presencia de una amplia variedad de aves, y en los pasos migratorios se mencionan, especialmente, la lavandera boyera y la lavandera blanca, con invernada abundante y algunas parejas nidificantes.

Especies singulares y “raras” citadas en el folleto

Si el visitante se adentra en la sierra, el díptico apunta especies como el rabilargo y el pito real, además de otras como la curruca rabilarga y el pechiazul.

Y en el apartado de aves «más raras que pueden verse en Yelbes», se citan el flamenco, la espátula común, el combatiente y el chorlitejo patinegro.