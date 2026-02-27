El ministerio abre el plazo para comunicar los daños causados por las borrascas en caminos agrarios y regadíos de Extremadura

El tren de borrascas que ha golpeado Extremadura en las últimas semanas ha dejado el regadío con la urgencia pegada al calendario. La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) ha situado entre ocho y nueve millones de euros la primera estimación de daños en infraestructuras hidráulicas, con afecciones en los cinco grandes canales que abastecen cerca de 190.000 hectáreas. Su presidente, Francisco Sánchez Bautista, ha señalado que el impacto ha sido especialmente duro en la provincia de Badajoz, con foco en Vegas Bajas, y ha resumido los picos del episodio con una idea clara: "Ha habido momentos de caudales muy elevados".

Entre las incidencias descritas por los regantes se han incluido desbordamientos y erosiones laterales en canales principales, sifones colmatados, tuberías dañadas, paredes desprendidas o socavadas por la fuerza del agua y caminos de servicio y accesos seriamente deteriorados, a la vez que las comunidades han ido acometiendo reparaciones de emergencia para llegar a tiempo a la próxima campaña.

El Periódico Extremadura

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto este viernes, 27 de febrero, el plazo para comunicar los daños en caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego, con el objetivo de acelerar las reparaciones con cargo a las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno.

En el paquete de medidas de apoyo para el sector agrario afectado por los temporales aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, día 17, se incluye una partida específica de 600 millones de euros para la reparación urgente de estas infraestructuras. El plan de ayudas extraordinarias del ministerio cuenta con un presupuesto total de 2.874 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura, las comunidades autónomas más afectadas y con mayor siniestralidad por el tren de borrascas de gran intensidad producido entre enero y febrero, de los que 2.174 millones serán ayudas directas destinadas a compensar la pérdida de renta.

En cuanto a las ayudas específicas para caminos y regadíos, esta es la información facilitada por el ministerio:

🗓️ Plazo para comunicar daños

🛠️ Hasta el 15 de abril (fecha límite para notificar afecciones)

🧩 Cómo se notifica (y quién interviene)

🛠️ Caminos agrarios de uso público: las propuestas por provincia las elaborarán y remitirán al MAPA las subdelegaciones del Gobierno, con apoyo de comités técnicos en los que participarán diputaciones, la Junta de Extremadura (y Andalucía), y técnicos de Tragsa y Seiasa.

🛠️ Infraestructuras de riego: la comunicación se realizará a través de la sede electrónica del ministerio por parte de la presidencia de la comunidad de regantes.

🏗️ Qué obras se prevén

🛠️ Las obras las ejecutará Tragsa como medio propio de la Administración.

🛠️ Se contemplan trabajos de restitución al estado anterior, como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otros.