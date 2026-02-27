«Nuestra misión es cuidar a los que cuidan para garantizar la mejor atención sanitaria»

Los médicos están reivindicando mejoras laborales y oponiéndose al estatuto marco actual. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, estas demandas y cree que el ciudadano entiende el motivo de las protestas?

-Lo que pedimos no es un privilegio, es una necesidad de identidad y dignidad. Queremos un estatuto médico propio porque nuestra labor no es administrativa, es asistencial. Buscamos el reconocimiento de la penosidad de las guardias y, sobre todo, tiempo para el paciente. No es un capricho, como el resto de médicos de Europa, nuestras condiciones deben estar acorde con nuestra responsabilidad y formación.

Queremos formar e informar: formar mejores profesionales y que el ciudadano esté informado de que nuestra lucha es, en última instancia, por la calidad de su salud. A veces tenemos pacientes impacientes, y es comprensible, pero nuestra meta es que esa impaciencia se convierta en confianza mutua.

¿Cuál diría que es hoy la principal misión del Colegio de Médicos de Badajoz y qué aspectos cree que la ciudadanía conoce menos de su labor?

-Nuestra misión es ser el escudo de la profesión y el sello de garantía para el paciente. El Colegio no es un club cerrado; es una institución que vigila y auxilia.

Los ciudadanos suelen ver el Colegio como un ente burocrático, pero somos una escuela de salud continua. Lo que menos se conoce es nuestra inmensa actividad formativa: organizamos talleres, cursos y seminarios durante todo el año porque un médico que no se actualiza, se desactualiza. Pero en realdad somos una corporación abierta; queremos que Badajoz sepa que su Colegio de Médicos es un aliado de la sociedad civil.

¿Qué habría que cambiar para que los médicos jóvenes elijan quedarse en Extremadura frente a otras opciones?

- Tenemos que pasar de la promesa a la certeza. El talento joven no solo busca un sueldo, busca un proyecto de vida. Necesitamos estabilidad laboral para que no vivan encadenando contratos por días; eso no es carrera, es una carrera de obstáculos.

Debemos ofrecer incentivos reales, no solo económicos, sino en investigación y conciliación. Para que un médico se quede, Extremadura tiene que ser un lugar donde pueda crecer sin tener que correr hacia fuera. Si les damos las herramientas para investigar y una vida familiar equilibrada, el médico extremeño elegirá su tierra. No queremos que se vayan para aprender; queremos que se queden para enseñar.

¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones en deontología médica (redes sociales, intrusismo, pseudoterapias...) y cómo actúa el Colegio?

-El código deontología es nuestra brújula. Hoy nos preocupa mucho la desinformación que deforma la realidad sanitaria. Las redes sociales son un arma de doble filo: pueden ser canales de salud o altavoces de bulos.

Combatimos con firmeza el intrusismo y las pseudoterapias porque no son alternativas, son peligros. En publicidad sanitaria, somos estrictos: la salud no es un producto de consumo, es un derecho fundamental. El Colegio actúa de oficio, denunciando la mala praxis y las certificaciones dudosas. Mi lema es claro: ante la duda, ciencia; ante el engaño, conciencia.n